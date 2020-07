नई दिल्‍ली: प्रवर्तन निदेशालय की बीते 9 जुलाई को दिल्ली और गाजियाबाद में 8 जगहों पर छापे मारे थे, जिसमें बेहिसाब करोड़ों रुपए की काली कमाई सामने आई है. Also Read - Delhi-Noida-Ghaziabad Border Latest News: सील हुआ दिल्ली-नोएडा-गाजियाबाद बॉर्डर, सिर्फ इन लोगों को मिल सकेगा ई-पास

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फेमा के तहत 9 जुलाई को दिल्ली और गाजियाबाद में 8 स्थानों पर छापे मारे थे, जिसमें टूर एंड ट्रैवल कंपनियों के कई निदेशकों और उनके सीए के आवासों और कार्यालयों में छापे मारे थे और कई असंगत दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ 3.57 करोड़ रुपए की बेहिसाब भारतीय मुद्रा जब्त की है.

Investigations under FEMA, 1999 were initiated against various entities incl tour & travel companies on basis of specific inputs that they were involved in unauthorised receipt of foreign remittances through payment gateways in the name of providing e-visa services to foreigners. https://t.co/SJ1se9AVuE

— ANI (@ANI) July 11, 2020