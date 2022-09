नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को 47 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 431 किलोग्राम सोना और चांदी जब्त किया है. ईडी को बैंक धोखाधड़ी के मामले से जुड़ी धन शोधन की जांच के दौरान एक सर्राफा कंपनी के गोपनीय लॉकर की तलाशी में सोना और चांदी मिला.Also Read - दिल्ली पुलिस ने Jacqueline Fernandez को भेजा नया समन, अब 14 सितंबर को होना होगा पेश; जानें क्या है मामला

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पारेख अलुमिनेक्स लिमिटेड नामक कंपनी के विरुद्ध चल रहे मामले के संबंध में रक्षा बुलियन एंड क्लासिक मार्बल्स कंपनी के परिसर पर छापेमारी की गई थी. बयान में कहा गया कि छापेमारी में कंपनी के परिसर के कुछ गोपनीय लॉकरों की चाबी मिली. Also Read - ED के नोटिस पर रात 12 बजे पेश होने पहुंचीं TMC नेता अभिषेक बनर्जी की महिला रिश्तेदार, ताला लगा मिला, जानें क्या है मामला

ईडी ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय ने रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स से संबंधित 4 परिसरों की तलाशी पूरी की. पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तलाशी ली गई थी. 47.76 करोड़ रुपए मूल्य का 91.5 किलोग्राम सोना और 340 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है. Also Read - मुंबई एयरपोर्ट पर सोना तस्करी का नायाब तरीका! 5 करोड़ के GOLD के साथ ऐसे गिरफ्त में आए तस्कर

ED concluded searches on 4 premises belonging to Raksha Bullion & Classic Marbles. The searches were conducted in connection with the money laundering probe in case of Parekh Aluminex ltd. Seizure of 91.5 kg gold and 340 kg silver, valued at Rs 47.76 Cr has been made: ED https://t.co/XjlRcvnIb3 pic.twitter.com/9wuwCYWIeP

— ANI (@ANI) September 14, 2022