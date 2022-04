केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने चाइनीज कंपनी के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ाने का मन बनाया है. इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने Xiaomi India के पूर्व डायरेक्टर मनु कुमार जैन को पेश होने के लिए तलब किया है. सूत्रों के हवालों से यह जानकारी मिली है कि एजेंसी यह सुनिश्चिनत करना चाहती है कि कंपनी भारत में भारतीय विदेशी मुद्रा कानूनों के अनुरूप काम कर रही है या नहीं.Also Read - होश उड़ा देगा Xiaomi 12Pro 5G, इन स्मार्टफोन से है कड़ा मुकाबला, जानें लॉन्चिंग डेट

Enforcement Directorate has summoned Xiaomi's former India Managing Director Manu Kumar Jain to appear before investigators today in its probe to ensure whether the company’s business practices conformed with Indian foreign exchange laws: Sources

