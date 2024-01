Delhi शराब घोटाले से जुड़े मामले में Arvind Kejriwal को ED ने फिर भेजा समन, 5वीं बार किया तलब

Delhi Liquor Scam: दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक बार फिर समन भेजा है. ED की तरफ से केजरीवाल को भेजा गया यह 5वां समन है. सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि केजरीवाल को जांच एजेंसी ने इस बार 2 फरवरी को तलब किया है. केजरीवाल को पहली बार 2 नवंबर को बुलाया गया था. इसके बाद उन्हें 21 दिसंबर, 3 जनवरी और 13 जनवरी को बुलाया गया. अगर केजरीवाल इस समन पर भी उपस्थित नहीं होते हैं तो जांच एजेंसी उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए अदालत का रुख कर सकती है.

ED issues fresh summons to Delhi Chief Minister and AAP national convener Arvind Kejriwal to join investigation on February 2 in its ongoing probe in Delhi Excise policy case: Sources

