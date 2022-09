प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Mmoney Laundering Case) में समन जारी किया है. ED के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने समन के समय पर सवाल उठाया. शिवकुमार ने ट्वीट कर कहा, ‘भारत जोड़ो यात्रा और चल रहे विधानसभा सत्र के बीच उन्होंने मुझे फिर से ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया है. मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं.’ मालूम हो कि कर्नाटक विधानसभा का सत्र चल रहा है, शिवकुमार राज्य में भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की तैयारियों में लगे हुए हैं.Also Read - Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडिस के बाद Nora Fatehi से होगी पूछताछ, दिल्ली पुलिस के सामने आज पेश होगी एक्ट्रेस | Watch video

Karnataka Congress Pres DK Shivakumar says he has been summoned by ED as Legislative Assembly session is underway

“I’m ready to cooperate but timing of this summon &harassment I am put through, is coming in the way of discharging my constitutional and political duties,” he adds. pic.twitter.com/DchwSsDHE5

— ANI (@ANI) September 15, 2022