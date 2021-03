प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को पूछताछ के लिए 15 मार्च को तलब किया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद एक साल से ज्यादा की हिरासत के बाद PDP नेता मुफ्ती (60) को पिछले साल रिहा किया गया था. उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए नोटिस दिया गया है. Also Read - महबूबा मुफ्ती फिर PDP प्रमुख चुनी गईं, एआर वीरी पार्टी के चुनाव बोर्ड अध्यक्ष बने

ईडी के समन के बाद महबूबा ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ केंद्र सरकार की डराने-धमकाने की तरकीब काम नहीं आएगी. उन्होंने ईडी के नोटिस का उल्लेख किए बिना ट्विटर पर लिखा, 'केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को डराने-धमकाने की तरकीब अपना रही है. वे नहीं चाहते कि हम उनकी दंडात्मक कार्रवाई और नीतियों पर सवाल करें. इस तरह का हथकंडा सफल नहीं होगा.'

GOIs tactics to intimidate & browbeat political opponents to make them toe their line has become tediously predictable.They don't want us to raise questions about its punitive actions & policies. Such short sighted scheming wont work .

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) March 5, 2021