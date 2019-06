नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने संप्रग शासनकाल में सरकारी विमानन कंपनी एयर-इंडिया में हुए करोड़ों रुपये के कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में राकांपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नागर विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को अगले सप्ताह एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने का समन भेजा है.

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि राज्यसभा सदस्य पटेल से छह जून को जांच अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार में हुए करोड़ों रुपये के कथित विमानन घोटाले के सिलसिले में किसी बड़े नेता के खिलाफ यह पहली कार्रवाई है. अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि विमानन लॉबिस्ट दीपक तलवार की गिरफ्तारी के बाद हुए कुछ खुलासों और एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों के मद्देनजर पटेल से सवाल-जवाब किया जाना है. एजेंसी ने हाल ही में दीपक तलवार को नामजद करते हुए आरोपपत्र दाखिल किया है. उसमें कहा गया है कि तलवार लगातार पटेल के संपर्क में था.

Former Civil Aviation Minister and NCP leader Praful Patel to ANI: I will be happy to cooperate with the Enforcement Directorate to help them understand the complexities of aviation sector. pic.twitter.com/Q8n6uZdBEO

