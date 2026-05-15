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Education Minister Dharmendra Pradhan Has Announced Neet Ug Exam Will Be Held Online From Next Year

NEET UG: अगले साल से NEET परीक्षा ऑनलाइन होगी, हटाई जाएगी OMR शीट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की ये बड़ी घोषणाएं

NEET UG Exam: NTA ने पुष्टि कर दी है कि NEET UG 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी. इस मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि अगल साल से नीट परीक्षा ऑनलाइन होगी.

(Education Minister Dharmendra Pradhan, File Photo)

NEET UG Exam: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG परीक्षा 2026 को लेकर मचे बवाल के बीच एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की. धर्मेंद्र प्रधान ने इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए और कहा कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कई अहम ऐलान भी किए और कहा कि अगले साल ये परीक्षा ऑनलाइन होगी. साल 2027 में होने वाली परीक्षा में OMR शीट का प्रयोग नहीं किया जाएगा.

धर्मेंद्र प्रधान ने की ये बड़ी घोषणाएं

1- अगले साल से OMR शीट को हटा दिया जाएगा और परीक्षा ऑनलाइन होगी

2- धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार किए जाएंगे.

3- छात्रों को नीट-यूजी की पुनः परीक्षा के लिए अपनी सुविधानुसार शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का समय मिलेगा.

4- दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 14 जून तक जारी किए जाएंगे. परीक्षा 21 जून को होगी.

5- सरकार परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए हर संभव सुधार करेगी.

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6- छात्रों पर आर्थिक बोझ न आए इसलिए दोबारा परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी.

7- छात्रों को परीक्षा में 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा.

8- सीबीआई पेपर लीक के तह तक जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी.

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