यह लोकतंत्र की जीत है... शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत- सोनम वांगचुक ने ऐसे दी बधाई

सोनम वांगचुक ने इस्तीफे के बाद कहा कि बच्चों का भविष्य पहले है. उन्होंने धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील की. उनका रिएक्शन आंदोलन को सकारात्मक दिशा देता है. अब सुधार की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए.

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पढ़िए क्या बोले सोनम वांगचुक (image X)

NEET-UG 2026 पेपर लीक घोटाले पर CJP और Gen Z के लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया.

सोनम वांगचुक ने 26 दिन की भूख हड़ताल की, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा और सरकार पर दबाव बढ़ाया.

युवाओं की एकजुटता और डर-मुक्त आवाज ने साबित किया कि सड़क से लोकतंत्र मजबूत होता है.

अब इस्तीफे के बाद परीक्षा सुधार, पूर्ण जांच और छात्रों को न्याय की मांग तेज हो गई है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक का पहला रिएक्शन सामने आया है. सोनम ने कहा है- यह लोकतंत्र की जीत है. सीधा लोकतंत्र जो सड़कों से निकला है. शांति, धैर्य और दृढ़ता की यह जीत उन युवाओं की है जिन्होंने परीक्षा घोटालों के खिलाफ आवाज़ उठाई. CJP (Cockroach Janta Party) और देश की Gen Z को बधाई. उन सभी नागरिकों का धन्यवाद जिन्होंने डर को त्यागकर हर कोने से आवाज़ उठाई. धर्मेंद्र प्रधान ने NEET-UG पेपर लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं को लेकर देशव्यापी विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया. सोनम वांगचुक, जिन्होंने 26 दिन का भूख हड़ताल किया था, इस विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे जवाबदेही की दिशा में एक कदम बताया. उन्होंने कहा कि अब सुधार की ओर बढ़ना चाहिए.

NEET घोटाले की पृष्ठभूमि

पिछले कुछ महीनों में NEET-UG समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं की घटनाएं सामने आईं. लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ. इससे युवाओं में गुस्सा बढ़ा और वे सड़कों पर उतर आए. CJP ने जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन किए. सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल कर मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया. इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव बनाया. इसमें CJP और Gen Z की भूमिका अहम रही. Cockroach Janta Party (CJP) एक युवा-नेतृत्व वाला आंदोलन है जो जून २०२६ से सक्रिय है. Gen Z छात्रों ने सोशल मीडिया, मीम्स और रील्स के जरिए इसे वायरल बनाया. उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस्तीफे की मांग की. २० जुलाई को बड़े प्रदर्शन हुए जहां पुलिस कार्रवाई भी हुई. युवाओं ने डर को त्यागकर भागीदारी दिखाई.

IT’S A VICTORY OF DEMOCRACY

direct democracy… straight from the streets.

It’s a victory of peace, patience & persévérance.

Congratulations CJP, Gen Z of the nation and thank you all citizens for shedding fear and the fear of fear and rising up from every corner of the nation.… pic.twitter.com/rSLOfvba2R — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 25, 2026

सोनम वांगचुक का योगदान

सोनम वांगचुक ने 26 दिन की भूख हड़ताल की. उन्होंने छात्रों को कानूनी कार्रवाई से बचाने और आवाज़ बनाए रखने के लिए इसे समाप्त किया. सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधान का इस्तीफा स्वयं हो जाएगा. उनका रिएक्शन अब सुधार पर केंद्रित है. 25 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा सौंपा. उन्होंने X पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली. CJP के साथ बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया. विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी ने भी इस्तीफे की मांग की थी. यह घटना दिखाती है कि जन आंदोलन सरकार को जवाबदेह बना सकता है. CJP ने इस्तीफे को नॉन-नेगोशिएबल बताया. शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने बिना हिंसा के परिणाम दिए. अब सुधार जैसे पेपर लीक रोकने, जांच और परीक्षा प्रक्रिया सुधारने पर फोकस होना चाहिए.

आगे की चुनौतियां और सुधार

इस्तीफे के बाद सरकार को पूर्ण जांच, मुआवजा और परीक्षा सुधार लागू करने चाहिए. Gen Z की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है. CJP अब सुधार की मांग कर रहा है. यह युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका है. यह जीत साबित करती है कि सड़क से संसद तक आवाज़ पहुंच सकती है. CJP, Gen Z और नागरिकों की एकजुटता ने इतिहास रचा. अब जवाबदेही से सुधार की ओर बढ़ना होगा ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले न हों.