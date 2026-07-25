शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब आगे क्या? जानिए मंत्री पद छोड़ने के बाद क्या-क्या बदल जाता है?

Dharmendra Pradhan Resigns: नीट (NEET) परीक्षा से जुड़े विवादों और देशभर में उपजते छात्र आंदोलनों की तपिश के बीच, आज यानी 25 जुलाई 2026, शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. धमेंद्र प्रधान की इस्तीफे ने जहां राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है, वहीं इस बड़े घटनाक्रम के साथ ही दो बुनियादी सवाल तेजी से तैरने लगे हैं: मंत्रालय का संचालन अब कैसे होगा, और मंत्री पद से हटने के बाद एक कद्दावर नेता की जिंदगी और अधिकारों में कितना बड़ा फेरबदल आता है?आइए, इस राजनीतिक बदलाव के प्रशासनिक असर और एक पूर्व मंत्री के नए संवैधानिक और व्यक्तिगत वजूद के समीकरण को आसान शब्दों में समझते हैं.
जब कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो लोगों के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या पद छोड़ते ही उनकी सभी शक्तियां खत्म हो जाएंगी? मंत्री पद पर रहते हुए मिलने वाली सुविधा अब मिलेंगी या नहीं? बता दें कि किसी भी केंद्रीय मंत्री का पद खाली होते ही प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए त्वरित संवैधानिक कदम उठाए जाते हैं:
मंत्रालय की अस्थाई कमान: नए शिक्षा मंत्री के चयन तक प्रधानमंत्री खुद इस विभाग को अपने पास रख सकते हैं या मंत्रिमंडल के किसी मौजूदा सहयोगी को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंप सकते हैं.
नई ताजपोशी की प्रक्रिया: प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति नए शिक्षा मंत्री के नाम की मंजूरी देते हैं, जिसके बाद नए मंत्री का शपथ ग्रहण आयोजित होता है.
राष्ट्रपति भवन की मुहर: इस्तीफा स्वीकार करने और नए प्रभार का आधिकारिक नोटिफिकेशन राष्ट्रपति भवन से जारी किया जाता है.
मंत्रिमंडल से बाहर होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान का विधायी वजूद खत्म नहीं होता. ओडिशा के संबलपुर से चुने गए जनप्रतिनिधि के रूप में उनके अधिकार और सुविधाएं पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी. जो कि इस प्रकार हैं:
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