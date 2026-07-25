शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब आगे क्या? जानिए मंत्री पद छोड़ने के बाद क्या-क्या बदल जाता है?

Dharmendra Pradhan Resigns: नीट परीक्षा विवाद और बढ़ते छात्र आंदोलनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. इस बड़े घटनाक्रम के बाद जहां एक तरफ मंत्रालय के नए मुखिया को लेकर नए समीकरण बनने लगे हैं, वहीं यह सवाल भी गहरा गया है कि पद से हटने के बाद एक कद्दावर नेता की शक्तियों में क्या बदलाव आता है?

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Dharmendra Pradhan Resigned

मंत्री पद से हटने के बाद क्या खोता है और क्या बचता है?

अब बंगला खाली करने से लेकर पेंशन तक, जानिए सब कुछ

क्या इस्तीफा मंजूर होने के बाद खाली करना पड़ता है सरकारी आवास?

Dharmendra Pradhan Resigns: नीट (NEET) परीक्षा से जुड़े विवादों और देशभर में उपजते छात्र आंदोलनों की तपिश के बीच, आज यानी 25 जुलाई 2026, शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. धमेंद्र प्रधान की इस्तीफे ने जहां राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है, वहीं इस बड़े घटनाक्रम के साथ ही दो बुनियादी सवाल तेजी से तैरने लगे हैं: मंत्रालय का संचालन अब कैसे होगा, और मंत्री पद से हटने के बाद एक कद्दावर नेता की जिंदगी और अधिकारों में कितना बड़ा फेरबदल आता है?आइए, इस राजनीतिक बदलाव के प्रशासनिक असर और एक पूर्व मंत्री के नए संवैधानिक और व्यक्तिगत वजूद के समीकरण को आसान शब्दों में समझते हैं.

इस्तीफे तो दे दिया: अब क्या होगा?

जब कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो लोगों के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या पद छोड़ते ही उनकी सभी शक्तियां खत्म हो जाएंगी? मंत्री पद पर रहते हुए मिलने वाली सुविधा अब मिलेंगी या नहीं? बता दें कि किसी भी केंद्रीय मंत्री का पद खाली होते ही प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए त्वरित संवैधानिक कदम उठाए जाते हैं:

मंत्रालय की अस्थाई कमान: नए शिक्षा मंत्री के चयन तक प्रधानमंत्री खुद इस विभाग को अपने पास रख सकते हैं या मंत्रिमंडल के किसी मौजूदा सहयोगी को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंप सकते हैं.

नई ताजपोशी की प्रक्रिया: प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति नए शिक्षा मंत्री के नाम की मंजूरी देते हैं, जिसके बाद नए मंत्री का शपथ ग्रहण आयोजित होता है.

राष्ट्रपति भवन की मुहर: इस्तीफा स्वीकार करने और नए प्रभार का आधिकारिक नोटिफिकेशन राष्ट्रपति भवन से जारी किया जाता है.

पद से हटते ही छिन जाती हैं कौन-कौन सी ताकतें और सहूलियतें?

कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ते ही मिलने वाली प्रशासनिक शक्तियां और विशेष वीआईपी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती हैं.

शिक्षा मंत्रालय के किसी भी फैसले या सरकारी फाइल पर दस्तखत करने का अधिकार खत्म हो जाता है. साथ ही, वे कैबिनेट (मंत्रिमंडल) की गोपनीय बैठकों का हिस्सा नहीं रहते.

मंत्री के नाते तैनात विशेष सचिव (PS), ओएसडी (OSD) और निजी सलाहकारों का पूरा प्रशासनिक स्टाफ तुरंत वापस बुला लिया जाता है.

लाल-बत्ती वाले आधिकारिक वाहन और एस्कॉर्ट गाड़ियां वापस ले ली जाती हैं. अब उनकी सुरक्षा का दायरा मंत्री पद के बजाय गृह मंत्रालय के खतरे के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा.

लुटियंस दिल्ली में मंत्रियों को मिलने वाला आलीशान टाइप-8 बंगला खाली करना अनिवार्य हो जाता है. हालांकि, ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा सांसद होने के नाते उन्हें एक सांसद के स्तर का सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा.

सांसद के रूप में बचेंगे ये अधिकार

मंत्रिमंडल से बाहर होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान का विधायी वजूद खत्म नहीं होता. ओडिशा के संबलपुर से चुने गए जनप्रतिनिधि के रूप में उनके अधिकार और सुविधाएं पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी. जो कि इस प्रकार हैं: