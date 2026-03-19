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सउदी में 20 मार्च तो...भारत में कब मनाई जाएगी ईद? यहां चेक करें डिटेल

ईद-उल-फितर का त्योहार चांद दिखने पर निर्भर करता है, भारत में इस साल ईद शनिवार को यानि 21 मार्च को मनाया जाएगा.

Published date india.com Updated: March 19, 2026 8:26 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
सउदी में 20 मार्च तो...भारत में कब मनाई जाएगी ईद? यहां चेक करें डिटेल
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Eid-ul-Fitr 2026: ईद उल फितर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. राजधानी लखनऊ में गुरुवार को चांद नहीं दिखा, जिसके बाद अब ईद 21 मार्च, शनिवार को मनाई जाएगी. यह एलान टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना कारी सैयद फजलुल मन्नान रहमानी ने किया.

टीले वाली मस्जिद पर हुआ चांद देखने का इंतजाम

लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर हर साल की तरह इस बार भी चांद देखने का खास इंतजाम किया गया था. शाही इमाम और अन्य लोग दूरबीन की मदद से चांद देखने की कोशिश कर रहे थे. शाम से ही लोगों की नजर आसमान पर टिकी थी, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी चांद नजर नहीं आया. इसके बाद आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया कि ईद अगले दिन नहीं, बल्कि शनिवार को होगी.

मरकजी चांद कमेटी की अपील भी रही बेअसर

मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि वे शाम 5:30 बजे के बाद चांद देखने में शामिल हों. इसके लिए ऐशबाग ईदगाह में भी खास इंतजाम किए गए थे. काफी लोग वहां पहुंचे भी, लेकिन आसमान साफ होने के बावजूद चांद दिखाई नहीं दिया. इसी के बाद कमेटी और शाही इमाम ने मिलकर यह फैसला लिया.  गुरुवार को चांद नहीं दिखा, इसलिए अब रमजान का एक और रोजा पूरा होगा और ईद 21 मार्च 2026, शनिवार को मनाई जाएगी.

लोगों में इंतजार, तैयारियां जारी

हालांकि चांद नहीं दिखने से एक दिन का इंतजार और बढ़ गया है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है. बाजारों में अभी भी खरीदारी जारी है और लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं. अब सभी को शनिवार का इंतजार है, जब पूरे देश में खुशी और त्योहार का माहौल देखने को मिलेगा.

क्यों मनाई जाती है ईद?

ईद मुसलमानों का एक बड़ा और खास त्योहार है, जिसे खुशी, भाईचारे और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए मनाया जाता है. इस्लाम में दो तरह की ईद होती हैं. पहली ईद-उल-फितर, जो रमजान के पूरे महीने रोजा रखने के बाद मनाई जाती है. यह खुशी का दिन होता है. दूसरी ईद-उल-अजहा, जिसे बकरीद कहते हैं, यह कुर्बानी और त्याग की याद में मनाई जाती है. ईद के दिन लोग नमाज पढ़ते हैं, गरीबों को दान देते हैं और एक-दूसरे को गले लगाकर “ईद मुबारक” कहते हैं. यह त्योहार प्यार, बराबरी और मिलकर खुशियां बांटने का संदेश देता है.

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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