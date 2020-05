नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से इन दिनों ऐसे हालात हैं कि लोग जरूरी कामों के लिए भी घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं. लोग इस कोशिश में लगे हैं कि उन्हें किसी भी हालत में किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क में ना आना पड़े. ऐसे में यह पहली बार होगा जब ईद (Eid 2020) इतने फीके अंदाज में मनेगी. महामारी के साए में इस बार ना तो बाजारों में पहले सी भीड़ देखने को मिल रही है और ना ही अब लोग एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दे पाएंगे. Also Read - COVID-19: बिना इजाजत शार्दुल ठाकुर ने शुरू की ट्रेनिंग, भड़के BCCI के अधिकारी, कहा- अगर ऐसा करना है....

सोशल डिस्टेंसिंग के चलते लोग ईदगाह जाने से भी कतरा रहे हैं और कई जगह पहले ही मस्जिद बंद रखी गई है. लेकिन, इस लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा दुखी वे छोटे व्यवसायी और दुकानदार हैं, जिनकी आमदनी इस महामारी की वजह से काफी प्रभावित हुई है.

दिल्ली के दरियागंज इलाके में सब्जी और फलों के ठेले लगाने वालों की मानें तो इस बार रमजान के माह और त्योहार पर पहले सी रंगत देखने को नहीं मिल रही. COVID-19 के चलते इस पहले के सालों की तुलना में इस बार उनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा है. महामारी के चलते ना तो उनकी कमाई पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है.

Delhi: Vegetable & fruit sellers in Daryaganj say that this year they have not witnessed the same festive cheer during the month of Ramzan and their business has slowed down as compared to the earlier years, due to COVID19 pandemic. pic.twitter.com/IUigMFfwgk

— ANI (@ANI) May 24, 2020