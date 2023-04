EID 2023: चांद का हो गया दीदार, देशभर में 22 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद

EID 2023: पूरे देश में शनिवार (22 अप्रैल) को ईद मनाई जाएगी. लखनऊ के शिया चांद कमेटी ने चांद के दिखने का एलान किया है. इसके अलावा लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी चांद दिखने की घोषणा की. रमजान का पावन महीना पूरा होने के बाद इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल महीने के पहले दिन ईद मनाई जाती है.

Uttar Pradesh | The moon has been sighted today and Eid-ul-Fitr will be celebrated in the country tomorrow: Lucknow Eidgah Imam Maulana Khalid Rasheed Firangi Mahali pic.twitter.com/eeVNXV2rwV — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 21, 2023