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Eid Moon Timing Delhi Patna Hyderabad Lucknow When Eid Moon Be Visible In Which Part Of Country Aaj Chaand Kab Dikhega

Eid Moon Timing: दिल्ली, पटना, हैदराबाद, लखनऊ...देश के किस कोने में कब दिखेगा ईद का चांद? जानें यहां...

Eid Moon Timing India: ईद की तारीख पूरी तरह से चांद दिखने पर डिपेंड करती है. इस वजह से भारत के अलग-अलग शहरों में भौगोलिक स्थिति की वजह से चांद दिखने का समय थोड़ा अलग होता है. आइए जानते हैं आपके शहर में ईद का चांद कब और किस समय नजर आएगा..

आपके शहर में कब निकलेगा ईद का चांद? देखें टाइमिंग यहां

Eid ka Chand Kab Dikhega: इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, रमजान के महीने के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद-उल-फितर मनाई जाती है. वहीं, मस्जिदों से चांद दिखने के बाद ही ईद की आधिकारिक घोषणा की जाती है. 19 मार्च के दिन होने वाला ईद चांद ना दिखने की वजह से टल गया है. ऐसे में सभी लोगों की नजर 20 तारीख के दिन निकलने वाले चांद की ओर है. बता दें कि भारत के अलग-अलग राज्यों में चांद के दिखाई पड़ने के समय में कुछ मिनटों का अंतर होता है. आइये जानते हैं कि आपके शहर में ईद का चांद कब दिखेगा..

दिल्ली में चांद दिखने का समय

टाइम एंड डेट डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में ईद का चांद दिखने का समय शाम 6:45 से 7:15 के बीच होने की उम्मीद है. दिल्ली के आसमान में अगर बादल साफ रहे, तो लोग आसानी से चांद का दीदार कर सकेंगे. जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद की कमेटियां चांद दिखने के बाद ही ईद का ऐलान करती हैं. आपको बता दें कि ये संभावित समय है, जिस समय चांद के नजर की संभावना है.

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लखनऊ और यूपी का हाल

नवाबों के शहर लखनऊ में चांद दिखने का समय दिल्ली से थोड़ा पहले, यानी शाम 6:35 से 7:00 बजे के आसपास हो सकता है. उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों जैसे कानपुर और वाराणसी में भी इसी समय के आसपास चांद नजर आने की संभावना रहती है.

पटना में क्या टाइमिंग?

बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी दिशा होने के कारण चांद थोड़ा जल्दी नजर आ सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पटना में चांद दिखने का आइडियल समय शाम 6:20 से 6:45 के बीच रहेगा. बिहार के मुस्लिम भाई-बहन इसी समय के दौरान अपनी छतों पर चांद का इंतजार करते हैं.

हैदराबाद में कब दिखेगा चांद?

दक्षिण भारत के प्रमुख शहर हैदराबाद में चांद दिखने का समय शाम 6:50 से 7:20 के बीच रहने का अनुमान है. हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद से अक्सर चांद दिखने की घोषणा की जाती है, जिसके बाद पूरे शहर में जश्न का माहौल शुरू हो जाता है.

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मुंबई और कोलकाता का समय

मुंबई (Mumbai) में समुद्र किनारे होने की वजह से चांद थोड़ा देर से, करीब शाम 7:10 से 7:40 के बीच नजर आएगा. वहीं, कोलकाता (Kolkata) में चांद के शाम 6:10 से 6:35 के बीच निकलने की उम्मीद है. देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में समय का यह अंतर करीब 1 घंटे तक का हो सकता है.

मौसम का मिजाज और विजिबिलिटी

एक्सपर्ट्स के अनुसार, चांद दिखना पूरी तरह से मौसम पर भी निर्भर करता है. अगर आसमान में धूल या बादल ज्यादा हों, तो चांद देखने में मुश्किल हो सकती है. ऐसे में टेलिस्कोप या मौसम विभाग की रिपोर्ट काफी काम आती है ताकि सही समय का अंदाजा लगाया जा सके.

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चांद देखने के बाद की परंपराएं

जैसे ही चांद नजर आता है, लोग एक-दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और दुआएं मांगते हैं. इसके बाद घरों में सेवइयां और पकवान बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है. यह पल साल भर के इंतजार के बाद आता है, इसलिए लोगों के बीच इसकी खुशी ही कुछ अलग होती है.