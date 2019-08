श्रीनगर: जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को बताया कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेश में ईद उल अजहा त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया और कश्मीर घाटी में किसी तरह की गोलीबारी की घटना नहीं हुई. पुलिस महानिरीक्षक एसपी पाणी ने बताया कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और पुलिस इस दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई और नमाज के बाद मण्डली शांतिपूर्ण तरीके से रवाना हुई. कानून और व्यवस्था की कुछ छोटी-मोटी स्थानीय घटनाएं हुई हैं, जिन्हें बहुत ही पेशेवर तरीके से संभाला गया है. अधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इन घटनाओं में, दो लोग घायल हुए हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं. अन्यथा पूरी घाटी की स्थिति शांतिपूर्ण है. मैं कश्मीर घाटी में कहीं भी गोलीबारी की किसी भी घटना का दृढ़ता से खंडन करता हूं.

Rohit Kansal, #JammuAndKashmir Principal Secretary (Planning Commission): I reiterate that not a single bullet has been fired by the security agencies nor has there been any casualty https://t.co/xBzFd5wX8H

— ANI (@ANI) August 12, 2019