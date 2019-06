नई दिल्ली: दिल्ली समेत देश भर में ईद उल फित्र का त्यौहार बुधवार यानी पांच जून को मनाया जाएगा. मंगलवार को कोलकाता, बनारस और असम समेत विभिन्न हिस्सों में ईद का चांद देखा गया. इसी के साथ रमजान का मुकद्दस महीना खत्म हो गया. ईद का त्यौहार रमज़ान के रोज़े रखने के बाद मनाया जाता है. इस बार रमजान का महीना सात मई से शुरू होकर चार जून को खत्म हो गया. इस बार 29 रोजे रखे गए. वहीं, राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद पर्व के लिए सभी को मुबारकबाद दी है.

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा, इदुल फित्र के शुभ अवसर पर, मैं सभी साथी नागरिकों और भारत और विदेशों में अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं और शुभकामनाएं देता हूं. रमजान के पवित्र महीने को चिह्नित करते हुए कहा, यह त्यौहार दान, बंधुत्व और करुणा में हमारे विश्वास को मजबूत करता है. इस दिन हमें अपने आप को इन शाश्वत मूल्यों के लिए फिर से समर्पित करें जो हमारी सभ्यता की विशेषता हैं.

President Ram Nath Kovind: On the auspicious occasion of Idu'l Fitr, I offer my greetings and good wishes to all fellow citizens, and to our Muslim brothers and sisters in India and abroad.

