नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच अंतराष्ट्रीय सीमा पर सोमवार को ईद-उल-अज़हा के मौके पर सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ) और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच मिठाइयों का पारंपरिक आदान-प्रदान नहीं हुआ. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के मोदी सरकार के फैसले के आलोक में पाकिस्तान द्वारा एकतरफा ढंग से भारत के साथ राजनयिक संबंधों का दर्जा घटाने को सीमा पर ईद के मौके पर मिठाइयों का आदान-प्रदान नहीं होने की वजह के रूप में देखा जा रहा है.

Eid ul-Adha: No exchange of sweets between BSF, Pak Rangers at Attari-Wagah Border

