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Eid-ul-Fitr 2026: सऊदी में नहीं दिखा चांद, भारत समेत दुनियाभर में अब इस दिन मनाई जाएगी ईद

Eid-ul-Fitr 2026 Date: रमजान के पवित्र महीने के समापन के साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय में ईद-उल-फितर की तैयारियां तेज हो गई हैं.

Published date india.com Updated: March 19, 2026 7:56 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Eid-ul-Fitr 2026: सऊदी में नहीं दिखा चांद, भारत समेत दुनियाभर में अब इस दिन मनाई जाएगी ईद
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Eid-ul-Fitr 2026: इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र और खुशी के त्योहार ईद-उल-फितर की आहट के साथ ही पूरी दुनिया में जश्न का माहौल शुरू हो गया है. साल 2026 में रमजान के महीने के समापन के बाद, अब सबकी नजरें आसमान में ‘शव्वाल’ के चांद पर टिकी थीं. ताजा अपडेट के अनुसार, सऊदी अरब में गुरुवार को शव्वाल का चांद नजर नहीं आया है, जिसके बाद वहां की आधिकारिक समितियों ने महत्वपूर्ण घोषणा की है.

सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सऊदी अरब में देर रात चांद का दीदार नहीं हुआ है, इसलिए गुरुवार को रमजान का 30वां और आखिरी रोजा माना जाएगा. इसके साथ ही, शुक्रवार 20 मार्च 2026 को सऊदी अरब में ईद-उल-फितर धूमधाम से मनाई जाएगी.

अरब देशों में 20 मार्च को ईद

सऊदी अरब के नक्शेकदम पर चलते हुए संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन ने भी 20 मार्च को ही ईद मनाने का औपचारिक ऐलान कर दिया है. इस्लामी कैलेंडर के अनुसार, रमजान का महीना कभी 29 तो कभी 30 दिनों का होता है. यह पूरी तरह चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है. इस बार 30 रोजे पूरे होने के बाद ‘शव्वाल’ (इस्लामी कैलेंडर का 10वां महीना) की पहली तारीख को यह पर्व मनाया जा रहा है.

भारत में कब मनेगी ईद?

भौगोलिक स्थितियों और समय के अंतर के कारण, अक्सर खाड़ी देशों और भारतीय उपमहाद्वीप में चांद दिखने के समय में 24 घंटे का अंतर होता है. ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सऊदी अरब के एक दिन बाद चांद नजर आता है. चूंकि सऊदी अरब में ईद 20 मार्च को है, इसलिए भारत में ईद-उल-फितर का त्योहार शनिवार, 21 मार्च 2026 को मनाया जाएगा.

हालांकि, भारत में इसकी अंतिम पुष्टि शुक्रवार शाम को ‘चांद कमेटी’ द्वारा दीदार-ए-हिलाल के बाद ही की जाएगी. यदि शुक्रवार शाम को भारत में चांद नजर आता है, तो शनिवार सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी.

ईद-उल-फितर का महत्व

ईद-उल-फितर को ‘मीठी ईद’ के नाम से भी जाना जाता है. इस्लामिक मान्यताओं और इतिहास के पन्नों को पलटें, तो इस त्योहार का सीधा संबंध बद्र की लड़ाई से जुड़ा है. कहा जाता है कि पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब ने इसी दिन युद्ध में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी. इस महान जीत की खुशी में उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया था, और तभी से खुशियां बांटने और मीठे पकवान बनाने की यह रिवायत शुरू हुई.

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यह दिन केवल जीत का ही नहीं, बल्कि अल्लाह के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी है. पूरे एक महीने तक रोजे रखकर आत्म-संयम, इबादत और अनुशासन का पालन करने वाले मोमिनों को अल्लाह की ओर से यह ‘ईनाम’ स्वरूप मिलता है.

त्योहार की रस्में

ईद का दिन सुबह की विशेष नमाज से शुरू होता है. सफेद लिबास पहने लोग जब कंधे से कंधा मिलाकर सजदे में झुकते हैं, तो वह दृश्य भाईचारे की मिसाल पेश करता है. नमाज के बाद एक-दूसरे को गले लगाकर “ईद मुबारक” कहना इस त्योहार की रूह है.

ईद की एक सबसे खूबसूरत परंपरा ‘जकात’ और ‘फितरा’ है. इस्लाम के अनुसार, ईद की नमाज से पहले हर सामर्थ्यवान मुसलमान को गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना अनिवार्य है, ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण इस त्योहार की खुशियों से वंचित न रहे.

पकवानों की मिठास

घरों में इस दिन विशेष रूप से किवामी सेवईं और शीर खुरमा बनाया जाता है. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिल-बैठकर खाना खाने से आपसी रिश्तों में मजबूती आती है. 2026 की यह ईद पूरी दुनिया में अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आए, यही हर दिल की दुआ है.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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