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Eid 2026 School Holiday: 20 या 21 मार्च, स्कूलों में कब है ईद की छुट्टी? यहां कर लें चेक

भारत में ईद-उल-फितर 20 मार्च को मनाई जाएगी या 21 को इसे लेकर बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है. ऐसे में चलिए जानते हैं यह त्योहार कब मनाया जाएगा और स्कूलों और कॉलेजों में किस दिन छुट्टी रहेगी?

इस्लामिक कैलेंडर में चांद दिखने के बाद ही त्योहार की असली तारीख तय होती है. (Photo from Freepik)

ईद-उल-फितर के मौके पर स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो गई है. सरकारी कैलेंडर में 21 मार्च को ईद के लिए अवकाश घोषित किया गया है. वहीं, इस्लामिक कैलेंडर में चांद दिखने के बाद ही त्योहार की असली तारीख तय होती है. अगर चांद 19 मार्च की शाम को दिखाई देता है, तो ईद 20 मार्च (शुक्रवार) को भी मनाई जा सकती है. ऐसी स्थिति में कुछ स्कूल और कॉलेज शुक्रवार को ही बंद हो सकते हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं भारत में स्कूलों और कॉलेजों में ईद की छुट्टी कब है?

स्कूलों और कॉलेजों में कब रहेगी ईद की छुट्टी?

भारत के लगभग सभी राज्यों में ईद-उल-फितर पर स्कूलों में अवकाश रहता है, लेकिन छुट्टी की तारीख अलग हो सकती है. जैसे – यूपी और दिल्ली में 21 मार्च को अवकाश माना जा रहा है. कई स्कूलों में शनिवार पहले से ही साप्ताहिक अवकाश होता है, इसलिए वहां छात्रों को अतिरिक्त छुट्टी का फायदा मिल सकता है. बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ईद का खास महत्व होने के कारण कई बार एक से ज्यादा दिन की छुट्टी भी दी जाती है. वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, खासकर हैदराबाद जैसे शहरों में, 20 और 21 मार्च के आसपास स्कूल बंद रहने की संभावना रहती है. केरल में कई बार चांद जल्दी दिखने की वजह से छुट्टी की तारीख देश के बाकी हिस्सों से थोड़ी अलग हो सकती है.

ईद की तारीख चांद देखने से कैसे तय होती है?

आपको बता दें कि ईद-उल-फितर की तारीख पहले से तय नहीं होती, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा के आधार पर चलता है. रमजान का महीना 29 या 30 दिनों का हो सकता है और उसका अंत तब माना जाता है जब आसमान में नया चांद दिखाई देता है. इसी चांद को चांद रात कहा जाता है और उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है. अगर चांद जल्दी दिखाई दे जाए, तो ईद एक दिन पहले मनाई जाती है और अगर देर से दिखे तो त्योहार एक दिन बाद आता है. यही कारण है कि स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान अक्सर चांद दिखने के बाद ही अंतिम छुट्टी की घोषणा करते हैं, ताकि सही तारीख के अनुसार अवकाश दिया जा सके.

ईद-उल-फितर क्या है और यह क्यों मनाई जाती है?

अब आपको ईद-उल-फितर के बारे में बताते हैं. इस त्योहार को ‘मीठी ईद’ भी कहा जाता है. यह त्योहार रमजान और एक महीने के रोजे खत्म होने के बाद मनाया जाता है. इस दिन मुसलमान भाई-बहन सुबह मस्जिद या ईदगाह में जाकर नमाज अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रोजे रखने की ताकत और सब्र दिया. ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक-दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं और घरों में मीठे पकवान जैसे सेवइयां, खीर और कई तरह के व्यंजन बनाते हैं. इसके अलावा, ईद से पहले जकात-उल-फितर या फितरा दिया जाता है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भी इस त्योहार की खुशी में शामिल हो सकें.