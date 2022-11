Mizoram Stone Quarry: मिजोरम में खदान ढही, मलबे में दबे कई मजदूर, अब तक 8 शव बरामद

Mizoram Stone Quarry: दक्षिण मिजोरम के हनहथियाल जिले में कल सुबह ढही पत्थर की एक खदान के मलबे से आठ शव बरामद किए जा चुके हैं. हनहथियाल के जिला उपायुक्त आर लालरेमसंगा ने बताया कि खदान धंसने की घटना में 12 लोग लापता हो गए थे और मंगलवार सुबह सात बजे तक इनमें से आठ लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर तलाश अभियान जारी है.

Mizoram | Eight bodies recovered so far from site at Maudarh village in Mizoram’s Hnahthial district. BSF rescue team was immediately dispatched and arrived as first response unit. NDRF team reached the spot on Tuesday morning, search operation for 4 more on (Source: BSF) pic.twitter.com/Y7jkXUS3xt — ANI (@ANI) November 15, 2022