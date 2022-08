Jammu Kashmir Road Accident: जम्मू कश्मीर के किश्तवार में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यहां एक SUV के सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में गिरने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य जख्मी हो गए. अधिकारियों ने को बताया कि ‘स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल’ (SUV) चिंगाम से सवारियों को लेकर चतरू जा रहा था तभी दोपहर करीब सवा तीन बजे बोंडा गांव के पास यह वाहन हादसे का शिकार हो गया. उन्होंने बताया कि पहाड़ी सड़क से एसयूवी के खाई में गिरने के बाद पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स एवं स्थानीय निवासियों के बचाव दल फौरन हरकत में आए.Also Read - गुजरात के कच्छ में खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

J&K | 8 are dead including a small girl while 3 have been injured. Medical teams are looking into those who are injured. We will provide necessary compensation and bear the expenses of their treatment: Devansh Yadav, DC, Kishtwar pic.twitter.com/9GsIxEZDJw

— ANI (@ANI) August 30, 2022