पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 7,434 ऊंची नंदा देवी की पूर्वी चोटी पर चढ़ाई कर रहा आठ विदेशी पर्वतारोहियों का एक दल अपने पर्वतीय मार्ग से लापता हो गया है. इस दल में सात विदेशी और एक भारतीय नागरिक हैं.

Dr VK Jogdande, DM Pithoragarh: Yesterday, we received information that a group of trekkers that had gone towards Nanda Devi East is missing. A team of SDRF and ITBP search & rescue team was moved today. Due to bad weather today, aerial survey could not be conducted. #Uttarakhand pic.twitter.com/2IFFP2Tid0

— ANI (@ANI) June 1, 2019