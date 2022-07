स्पाइसजेट के विमानों में लगातार तकनीकी खराबी आने के बाद डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसमें कहा कि गया कि स्पाइसजेट सुरक्षित और विश्वसनीय हवाई सेवा देने में विफल रहा है. मामले में एयरलाइन से स्पष्टीकरण भी देने को कहा गया है. स्पाइसजेट ने आज बुधवार को बताया कि मौसम से जुड़ा रडार ना काम करने की वजह से उसका एक मालवाहक विमान कोलकाता लौट आया.Also Read - Top News of the Day: भारतीय विमान की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग, ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर की हत्या और इंग्लैंड से टेस्ट में हार, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

विमान चीन जा रहा था, जिसे उड़ान भरते ही पता चल गया कि उसका मौसम संबंधी रडार काम नहीं कर रहा. स्पाइसजेट के विमानों में तकनीकी खराबी का पिछले 18 दिनों में ये आठवां मामला है.

इससे पहले मंगलवार को एयरलाइन की दिल्ली-दुबई उड़ान को ईंधन संकेतक में खराबी के कारण कराची की ओर मोड़ दिया गया तथा इसकी कांडला-मुंबई उड़ान को बीच हवा में विंडशील्ड में दरार आने के बाद महाराष्ट्र की राजधानी में प्राथमिकता के आधार पर उतारा गया. हालांकि कराची के जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे यात्रियों के लिए मुंबई से दूसरा विमान भेजा गया था और यह करीब 11 घंटे के इंतजार के बाद दुबई के लिए रवाना हुआ.

In light of the recent incidences of technical malfunction with regard to @flyspicejet flights in the last 18 days, the @DGCAIndia has issued a show cause notice to the air carrier. pic.twitter.com/1umJSOPhdK

— MoCA_GoI (@MoCA_GoI) July 6, 2022