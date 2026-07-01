दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भीषण हादसा: स्लीपर बस और ट्रेलर में टक्कर के बाद लगी आग, 8 लोगों की मौत, जिसमें से 6 जिंदा जले, दर्जनों घायल

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक निजी स्लीपर बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 1, 2026, 9:10 AM IST
एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: टक्कर के बाद बस में लगी आग (image FILE)
एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: टक्कर के बाद बस में लगी आग (image FILE)
  • दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई.
  • टक्कर के बाद बस में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई.
  • हादसे में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है.
  • प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे हैं.

राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 1 जुलाई की सुबह एक स्लीपर बस के ट्रेलर से टकराने और उसमें आग लगने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए. IANS ने अपनी रिपोर्ट में खबरों के अनुसार लिखा है कि मरने वालों में से छह लोग जिंदा जल गए, जबकि दो की मौत टक्कर में सिर पर लगी चोटों के कारण हुई. यह हादसा कोल्वा पुलिस स्टेशन इलाके के तनावाड क्षेत्र में जीरो पॉइंट के पास सुबह करीब 2:30 बजे हुआ. दौसा के पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित के अनुसार, बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी, तभी वह तेज रफ्तार से आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई. टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और कुछ ही मिनटों में दोनों वाहन आग की चपेट में आ गए. पुलिस ने बताया कि आग तेजी से स्लीपर कोच में फैल गई, जिससे कई यात्री अंदर फंस गए और बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो गया.

21 घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया

बच्चों सहित 21 घायल यात्रियों को दौसा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां कई लोगों का जलने और सदमे (ट्रॉमा) का इलाज चल रहा है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि टक्कर से पहले बस ड्राइवर को झपकी आ गई होगी, हालांकि दुर्घटना और उसके बाद लगी आग के सटीक कारण की जांच अभी जारी है. जांच के बीच, स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि बस के सामान रखने वाले हिस्से (लगेज कंपार्टमेंट) में सिगरेट के कार्टन रखे थे, जिससे आग और भड़क गई होगी. बचाव कार्य में शामिल एक स्थानीय ग्रामीण ने दावा किया कि जब स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तो स्टोरेज कंपार्टमेंट में सिगरेट के पैकेटों के कई बक्से मिले. पुलिस ने सिगरेट के कार्टन होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और कहा है कि चल रही जांच के हिस्से के तौर पर इस दावे की जांच की जा रही है.

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आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें दुर्घटना स्थल पर देर से पहुंचीं

बचे हुए यात्रियों और स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें दुर्घटना स्थल पर देर से पहुंचीं. यात्रियों के अनुसार, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही पास के ग्रामीणों ने जलती हुई बस के अंदर फंसे लोगों को बचाना शुरू कर दिया था. स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, तब तक बस पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुकी थी और कई यात्री आग की चपेट में आकर दम तोड़ चुके थे.

स्लीपर बस और ट्रेलर दोनों पूरी तरह जलकर खाक

अधिकारियों ने बताया कि आग में स्लीपर बस और ट्रेलर दोनों पूरी तरह जलकर खाक हो गए. आग लगने के बाद, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ का ट्रैफिक लगभग एक घंटे तक रुका रहा; बाद में जले हुए वाहनों को हटाया गया और ट्रैफिक बहाल किया गया. अधिकारियों ने टक्कर की वजह, आग लगने के कारण और बस में ले जाए जा रहे सामान के बारे में लगे आरोपों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा, “दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए दुखद सड़क हादसे की खबर, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, बेहद दुखद है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में हिम्मत दे और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे. मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.”

हादसे के बाद मौके पर कलेक्टर डॉ सौम्या झा,एसपी पीयूष दीक्षित,सांसद मुरारीलाल मीणा , विधायक डीडी बैरवा सहित अन्य पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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