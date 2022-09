राजामहेंद्रवरम (आंध्र प्रदेश): केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी. परियोजनाओं का उद्देश्य काकीनाडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसईजेड बंदरगाह और मछली पकड़ने से संबंधित बंदरगाह को सड़क संपर्क प्रदान करना और काकीनाडा बंदरगाह के माध्यम से चावल, समुद्री भोजन, तेल, लौह अयस्क, जैव ईंधन और ग्रेनाइट के निर्यात को सुगम बनाना है.Also Read - शराबबंदी वाले गुजरात में AAP उम्मीदवार के बयान से विवाद- 'शराब बुरी चीज नहीं, क्योंकि...' BJP ने घेरा

केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि इन सड़क परियोजनाओं में कैकरम, मोरमपुडी, अंदरराजवरम, तेताली और जोंनाडा में पांच फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ये फ्लाईओवर नामवरम, सैटेलाइट सिटी, मंडपेटा, रामचंद्रपुरम, काकीनाडा, अंदरराजवरम, निदादावोलु, तनुकु टाउन और कैकरम जैसे स्थानों के लिए परेशानी मुक्त एवं सुरक्षित यातायात प्रदान करेंगे.''

नितिन गडकरी ने कहा कि अन्य तीन परियोजनाओं के जरिये समरलाकोटा, अन्नावरम बिक्कावोलु, रियाली और पिथापुरम जैसे धार्मिक स्थलों को सड़क मार्ग से जोड़ा जायेगा. उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं अराकू और लंबासिंघी जैसे जनजातीय इलाकों और अरक्कू घाटी एवं गुफाओं जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को भी सड़क मार्ग से जोड़ेंगी.

