तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से पकड़े गए 6 संदिग्ध आतंकी, बांग्लादेश के कट्टर संगठनों और ISI की साजिश का भंडाफोड़, ये थी आतंकवादियों की योजना

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कथित तौर पर आतंकियों के मददगार बनकर इन संदिग्धों ने कई शहरों की रैकी की. दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर भी लगाए. वे अन्य संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल थे.

Published: February 22, 2026 10:45 AM IST
(प्रतीकात्मक AI इमेज)
Terrorist plot busted: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है. बांग्लादेश के आतंकी समूहों के साथ मिलकर ISI भारत में एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रही थी. इस पूरे मामले से जुड़े आठ लोगों को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार संदिग्धों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है.

पकड़े गए लोग कौन हैं?

तमिलनाडु से पकड़े गए 6 संगिग्धों की पहचान मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबात, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल के तौर पर हुई है. इन्हें तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री से गिरफ्तार किया गया. दो को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने संदिग्धों के पास से दर्जनों मोबाइल फोन और 16 SIM कार्ड बरामद किए हैं.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, तमिलनाडु से पकड़े गए संदिग्ध पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट कर रहे थे. तमिलनाडु के उथुकुली से 2, पल्लादम से 3 और तिरुमुरुगनपूंडी इलाके से एक संदिग्ध को पकड़ा गया.

कई शहरों की रेकी की

सामने आया है कि संदिग्धों ने अपनी पहचान छिपाकर रखी और फर्जी आधार कार्ड के सहारे गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने लगे. पुलिस सूत्रों के अनुसार, कथित तौर पर आतंकियों के मददगार बनकर इन संदिग्धों ने कई शहरों की रैकी की. दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर भी लगाए. वे अन्य संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल थे.

शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि संदिग्धों के पास से बरामद मोबाइल का इस्तेमाल कथित तौर पर बैन किए गए आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने वाले कंटेंट को शेयर करने और संदिग्ध हैंडलर्स के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए किया गया था. बरामद सामान को कम्युनिकेशन रिकॉर्ड को एनालाइज करने और बड़े नेटवर्क से संभावित लिंक की पहचान करने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारियां भड़काऊ ऑनलाइन एक्टिविटी और बॉर्डर पार से काम कर रहे कट्टरपंथी लोगों के साथ संदिग्ध बातचीत के बारे में खास इंटेलिजेंस इनपुट के बाद की गईं. पुलिस ने तमिलनाडु में अलग-अलग जगहों पर छापे मारे और संदिग्धों को पकड़ा. अब तक इस आतंकी मॉड्यूल में कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं. पिछले दिनों दो संदिग्धों को दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था.

दिल्ली पुलिस तमिलनाडु में गिरफ्तारी के बाद सभी संदिग्धों को दिल्ली लेकर पहुंची है. यहां संदिग्धों से कड़ाई से पूछताछ हो सकती है. पूछताछ में कई और खुलासे होने की संभावना है.

