पुणे: पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल है. बारिश और बाढ़ की वजह स यहां मरनेवालों की संख्या 12 से बढ़कर 18 हो गई है. इन सब दिक्कतों को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है. पुणें के जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने आधी रात को यह सूचना जारी की.

Pune District Collector, Naval Kishore Ram: About 14,000 people are being shifted to safer places in Baramati area due to prevailing situation in the area following heavy rainfall and release of the water from dams. (File pic) #Maharashtra pic.twitter.com/PXPM1RS2k3

