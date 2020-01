नई दिल्लीः मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में शामिल दाऊद इब्राहिम को एक मुंबई पुलिस ने एक बड़ा झटका दिया है. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को गिरफ्तार कर लिया है. क्राइम ब्रांच ने एजाज को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है.

आपको बता दें कि इससे पहले क्राइम ब्रांच ने एजाज की बेटी को गिरफ्तार किया था. माना जा रहा है कि उसी की सूचना के आधार पर लकड़ावाला को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए जाने के बाद लकड़ावाला को अदालत में पेश किया गया जिसके बाद उसे 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भज दिया गया. बता दें कि मुंबई पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि एजाज पिछले 20 सालों से फरार चल रहा था.

Gangster Ejaz Lakdawala who was arrested from Patna by Mumbai Police’s anti extortion cell, and has been remanded to police custody till January 21 by Court pic.twitter.com/Ksku3wOHda

— ANI (@ANI) January 9, 2020