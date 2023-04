संजय राउत का बड़ा दावा, 15-20 दिन में गिर जाएगी एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार, 'डेथ वारंट' जारी

जलगांव: महाराष्ट्र की शिवसेना (Shiv Sena-UBT) के सांसद और नेता संजय राउत (Sanjay Raut ) ने आज रविवार को दावा किया कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार (Eknath Shinde-led Maharashtra government) का डेथ वारंट (death warrant) जारी हो गया है और अगले 15-20 दिन में सरकार गिर (Maha govt will collapse in 15-20 days) जाएगी. बता दें कि पूर्व में भी दावा किया था कि शिंदे सरकार फरवरी में गिर जाएगी.

शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले धड़े के प्रमुख नेता राउत ने मीडियाकर्मियों से कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि न्याय किया जाएगा. राज्यसभा सदस्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित उन याचिकाओं का जिक्र कर रहे थे जिनमें से एक में शिवसेना (शिंदे धड़े) के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है, जिन्होंने ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी.