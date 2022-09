महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक तस्वीर सियासी बयानों का सबब बनी हुई है, यह तस्वीर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे की है, जहां वो अपने पिता की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. अब इस तस्वीर पर शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से निशाना साधा गया है, साथ ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी चुटकी ली गई है. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि ‘अब तो शिंदे के पुत्र भी सीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, हमारी उपमुख्यमंत्री से पूरी सहानुभूति है. हालांकि कल्याण से सांसद श्रीकांत ने यह कहते हुए इस आलोचना को खारिज कर दिया कि तस्वीर उनके निजी आवास के दफ्तर में ली गई थी. वायरल तस्वीर में दिख रहा है कि श्रीकांत शिंदे एक कुर्सी पर बैठे हैं जिसके पीछे एक बोर्ड लगा है और उसपर लिखा है “ महाराष्ट्र सरकार- मुख्यमंत्री’.Also Read - Dussehra Rally: शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत मिलने के बाद जानें क्या बोले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे

इस वायरल फोटो की शुरुआत एनसीपी की तरफ से हुई. एनसीपी महेश तापसे ने इस तस्वीर को साझा करते हुए पूछा कि कहा, ‘‘ क्या आप सुपर मुख्यमंत्री बन गए हैं? इस व्यवहार के लिए आपको लोगों से माफी मांगनी चाहिए. राकांपा नेता ने पूछा, मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में कोई उनकी कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? Also Read - शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ही करेंगे दशहरा रैली, बॉम्बे हाईकोर्ट से टीम शिंदे को झटका; जानें पूरा मामला

Khoke Sarkar has a super CM.

My sympathies with the Deputy CM of Maharashtra, for having made a joke out of the chair & himself for his hunger to be in power.

अब तो पापा का बेटा,

सारी ज़िम्मेदारी संभालेगा

अधिकृत हो या नहीं!

माया मिली न राम 😂 https://t.co/7DBepf0UDb

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) September 23, 2022