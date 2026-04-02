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Weather Warning 2026: मई-जून में शुरू होगा लू का तांडव, अगस्त-सितंबर में होगी बेशुमार बारिश, पढ़िए स्काईमेट का खतरनाक अलर्ट

अप्रैल में भारी बारिश की संभावना के चलते लू का प्रकोप सीमित रह सकता है और उत्तर-मध्य भारत में तापमान नियंत्रण में रहेगा.

Published date india.com Published: April 2, 2026 1:54 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए मौसम
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इस बार मार्च का मौसम पूरी तरह से अनोखा रहा. आमतौर पर सर्दी से वसंत की ओर बढ़ने वाला यह महीना गर्मी की शुरुआत का संकेत देता है, लेकिन 2026 में मार्च ने सबको चौंका दिया. कुल मिलाकर गर्मी भले ही सामान्य से ज़्यादा रही, पर आखिरी दस दिनों में गुजरात के राजकोट और महाराष्ट्र के पुणे जैसे इलाकों में अचानक बारिश और ओले पड़ गए, ये ऐसी घटनाएं हैं जो इस मौसम में लगभग नामुमकिन मानी जाती हैं.

स्काईमेट वेदर के मौसम विज्ञान और जलवायु विशेषज्ञ जी.पी. शर्मा ने साफ कहा है कि इस साल बन रही अल नीनो की परिस्थितियां भारतीय मॉनसून को खासतौर पर दूसरी छमाही में बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं. ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक अल नीनो वाले सालों में करीब 75 प्रतिशत बार भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है और लगभग 60 प्रतिशत मौकों पर सूखे जैसी स्थिति बन गई है. शर्मा के अनुसार, अल नीनो जून के बाद तेज़ी से मजबूत होने वाला है. इसका मतलब है कि मॉनसून का शुरुआती हिस्सा (जुलाई) अपेक्षाकृत बेहतर रह सकता है, लेकिन अगस्त-सितंबर में बारिश बेहद अनियमित और बेतरतीब हो सकती है.

कुल मिलाकर इस साल मॉनसून में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद बहुत कम है. गर्मी को लेकर भी उन्होंने दो टूक चेतावनी दी. अप्रैल में भारी बारिश की संभावना के चलते लू का प्रकोप सीमित रह सकता है और उत्तर-मध्य भारत में तापमान नियंत्रण में रहेगा. लेकिन मई और जून में हालात बदल जाएंगे, अल नीनो के प्रभाव से लू और भी तीखी और लंबी चलेगी.

वर्तमान में भारत ला नीना चरण से निकलकर न्यूट्रल स्थिति की ओर बढ़ रहा है. जुलाई के आसपास अल नीनो शुरू होने और अगस्त में इसके चरम पर पहुँचने की संभावना है.

महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना

इसी बीच मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 अप्रैल तक उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इसकी सबसे ज़्यादा तीव्रता 3 और 4 अप्रैल को देखने को मिलेगी. महाराष्ट्र में 4 अप्रैल के तक मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं और कहीं-कहीं 60 किमी तक के झोंके आने की आशंका है. 2-3 अप्रैल को मध्य महाराष्ट्र में 50-60 किमी प्रति घंटे की तूफानी हवाओं और 70 किमी तक के झटकों की संभावना जताई गई है. साथ ही 3 अप्रैल को दोनों इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं.

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About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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