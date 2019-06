नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में एक सनसनीखेज तिहरा हत्‍याकांड सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति (पति-पत्‍नी) और उनकी घरेलू नौकरानी की हत्‍या कर दी गई है. पुलिस ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक घर से रविवार सुबह बुजुर्ग दंपति और उनकी घरेलू सहायिका के शव मिले हैं.

साउथ वेस्‍ट दिल्‍ली पुलिस के डीसीपी देवेंद्र आर्य ने वसंत विहार में हुए तिहरे हत्‍याकांड पर कहा कि शुरुआती तौर पर लगता है कि कुछ भी लूटा नहीं गया है और लगता है कि घर में किसी की फेंडली इंट्री हुई है. डेड बॉडीज को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच जारी है. डीसीपी के इस बयान से हत्‍या की शक परिचितों की ओर जा रहा है.

Delhi: Elderly couple Vishnu and Shashi Mathur and their domestic help Khushboo found murdered, in Vasant Enclave. Police at the spot pic.twitter.com/jnNtnhtBvK

पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है. पुलिस ने कहा कि मृतकों की पहचान विष्णु माथुर और शशि माथुर के रूप में हुई है, जबकि घरेलू सहायिका की पहचान खुशबू के रूप में हुई.

Devendra Arya,DCP South West on Vasant Enclave triple murder case: Prima facie it seems nothing has been looted and it looks like it was friendly entry into the house. Bodies sent for post mortem. Probe is on. #Delhi pic.twitter.com/1sgQfIUFsu

