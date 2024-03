Bengal News: संजय मुखर्जी बने बंगाल के नए DGP,  चुनाव आयोग ने की नियुक्ति; 1989 बैच के हैं IPS अधिकारी

Bengal News Today: चुनाव आयोग ने मंगलवार को संजय मुखर्जी (Sanjay Mukherjee) को पश्चिम बंगाल का नया DGP नियुक्त किया. संजय मुखर्जी 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं. विवेक सहाय को अंतरिम DGP बनने के 24 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग ने नए DGP को नियुक्त कर दिया. राज्य सरकार की तरफ से दिये गए 3 नामो के पैनल से मुखर्जी को चुना गया है.

ECI appoints Sanjay Mukherjee as the new DGP of West Bengal. pic.twitter.com/Al6ehH1k9I

— ANI (@ANI) March 19, 2024