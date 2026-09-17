EC ने फ्रीज किया ममता बनर्जी का 'फूल और घास', TMC के दोनों गुटों को नया सिंबल चुनने का निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर अंतरिम आदेश जारी किया है. आयोग ने गुरुवार (17 सितंबर) को तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न और नाम को फ्रीज कर दिया. इसके बाद ममता बनर्जी के गुट और अरूप रॉय गुट TMC के नाम और चिह्न ‘दो फूल और घास’ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. EC ने उपचुनाव से पहले दोनों गुटों को नए सिंबल और नाम चुनने को कहा है. पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं. नतीजे 9 अक्टूबर को आएंगे. दोनों गुटों ने एक ही चिह्न पर उम्मीदवार उतारे थे. इसके बाद चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को दिल्ली में दोनों गुटों के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए बुलाया था.
चुनाव आयोग ने कहा है कि अरूप रॉय (याचिकाकर्ता) के नेतृत्व वाले गुट और ममता बनर्जी (प्रतिवादी) के नेतृत्व वाले दूसरे गुट दोनों में से किसी को भी पार्टी के नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का अकेले इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होगी. इसी तरह दोनों गुट पार्टी के चुनाव चिह्न का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को मौजूदा उपचुनावों के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिफाइड फ्री सिंबल्स की लिस्ट में से अपनी पसंद के अलग-अलग चुनाव चिह्न अलॉट किए जाएंगे.
नंदीग्राम उपचुनाव पर रहेगी नजर
बंगाल की नंदीग्राम सीट सुवेंदु अधिकारी के छोड़ने से खाली हुई है. ये सीट मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का मजबूत राजनीतिक गढ़ मानी जाती है. 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को अधिकारी ने इसी सीट से मात दी थी. इसके बाद ममता ने भबानीपुर सीट से उपचुनाव जीता था. लेकिन, 2026 के इलेक्शन में ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी ने भबानीपुर सीट से हरा दिया था. अधिकारी नंदीग्राम में भी भारी मतों से जीते थे.
नंदीग्राम और रेजीनगर में कौन-कौन उम्मीदवार?
भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम से हसीरानी रथ को टिकट दिया है. वह सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी रहे दिवंगत चंद्रनाथ रथ की मां हैं. वहीं, रेजीनगर से शाश्वर सरकार को उम्मीदवार बनाया गया है. ये BJP के राज्य सचिव और मुर्शिदाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं.
ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी TMC धड़े से मोहम्मद एतेशामुल हक नंदीग्राम और सफीउद्दीन शेख रेजीनगर से चुनाव लड़ेंगे.
वहीं, पूर्व CM ममता बनर्जी की TMC ने नंदीग्राम से संचिता प्रधान (डे) और रेजीनगर से रबीउल आलम चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया था. पहले नंदीग्राम से ममता बनर्जी के उपचुनाव लड़ने की अटकलें थीं. लेकिन, ममता ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया.
बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद TMC में क्या-क्या हुआ?
बंगाल की 294 सीटों पर दो फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग हुई. 4 मई को नतीजे आए. BJP ने 206 सीटें जीती. TMC को सिर्फ 80 सीटें मिलीं. 9 मई को बंगाल में पहली बार BJP की सरकार बनी.
चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद से ही बंगाल के कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं होने लगी. BJP कार्यकर्ताओं ने TMC के अस्थायी ऑफिस को तोड़ दिया. कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए.इस दौरान दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई.
फिर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ. 30 मई को अभिषेक बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर इलाके में स्थानीय लोगों की भीड़ ने हिंसक हमला किया था. यह घटना चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के दौरान हुई थी.
फिर ममता की TMC में फूट पड़ी. ममता ने ऋतुब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया. इसके बाद ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि उनके साथ पार्टी के 58 विधायक हैं. इन्होंने अपना अलग गुट बना लिया है. स्पीकर ने भी ऋतब्रत बनर्जी के गुट को मान्यता दे दी है. उन्हें विपक्ष का नेता भी बना दिया गया है.
इसके बाद TMC के कई सांसदों की ओर से भी बगावत की बात सामने आई है. 20 सांसद बागी हो गए. दल-बदल कानून से बचने के लिए इन्होंने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में अपना विलय करा लिया. लोकसभा में NCPI भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को सपोर्ट करती है.
अब ऐसी खबरें हैं कि काकोली घोष दस्तीकर के नेतृत्व में 17 बागी सांसद दुर्गापूजा से पहले आधिकारिक तौर पर BJP में शामिल हो सकते हैं.
बागी विधायकों के लिए क्या कहता है संविधान?
संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए दलबदल कानून के मुताबिक, अगर किसी राष्ट्रीय/राज्य स्तर की पार्टी के विधायक बागी हो जाएं, तो वे सीधे पार्टी पर दावा नहीं कर सकते. यह मामला दलबदल कानून, पार्टी संगठन के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों से तय होता है. हालांकि, 91वें संविधान संशोधन (2003) के बाद अगर कम से कम दो-तिहाई विधायक मूल पार्टी से अलग होने का फैसला लेते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है. इसके बाद चुनाव आयोग यह जांच करता है कि पार्टी पर असली नियंत्रण किसका होगा.
क्या सत्ता में दोबारा लौट पाएगी TMC?
इसका जवाब ठीक-ठीक कहा नहीं दिया जा सकता. लेकिन, गुंजाइश बहुत कम है. पश्चिम बंगाल के इतिहास में झांककर देखें, तो ऐसा होता दिख नहीं रहा. 1977 तक बंगाल में कांग्रेस 25 साल शासन में रही. बीच में 1967 से 1972 तक यूनाइटेड फ्रंट भी सत्ता में आई. इसके बाद 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार चली. 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट के शासन पर फुल स्टॉप लगाया. वो 2011 से 2026 तक बंगाल की सत्ता में काबिज रहीं. इसी पैटर्न को फॉलो करें, तो अब BJP भी लंबे समय तक बंगाल में रहेगी.