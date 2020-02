नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विपक्ष को निशाना बनाने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर ‘हिंदू मुस्लिम’ वाला एक वीडियो पोस्ट करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया. आयोग ने कहा है कि इस वीडियो से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है.

Election Commission has asked Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to submit his reply by 5 pm tomorrow. It had issued notice to Kejriwal over a video he uploaded on his Twitter account which was found to be in violation of the Model Code of Conduct. https://t.co/yeJEz08Wu0

— ANI (@ANI) February 7, 2020