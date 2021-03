ममता बनर्जी की चोट पर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है. इस बीच चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में CM ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को लगी चोट के मामले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पत्र का जवाब दिया. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार चुनाव आयोग (Election Commission Of India) ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह चिट्ठी आरोपों से भरी हुई थी. आयोग ने कहा कि वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इसकी तत्परता से जांच किए जाने की जरूरत है. Also Read - आप विधायक ने बीजेपी पर लगाया दिल्ली दंगे में भूमिका का आरोप, विधानसभा में जमकर हंगामा

चुनाव आयोग ने कहा कि यह कहना पूरी तरह गलत है कि चुनाव कराने के नाम पर निर्वाचन संस्थान ने कानून-व्यवस्था की मशीनरी को पूरी तरह हाथों में ले लिया है.

Election Commission of India says that 'It is indeed an unfortunate incident and needs to be inquired into with promptitude and dispatch".

