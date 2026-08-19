EC ने फिर बदल दिया दिल्ली SIR का शेड्यूल, अब 4 नवंबर को आएगी फाइनल लिस्ट, चेक करें डिटेल

दिल्ली में अगर किसी वोटर्स का नाम 31 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आता है या कोई गलती पाई जाती है, तो उन्हें करेक्शन के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा.

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दिल्ली में SIR का प्रोसेस 30 जून से शुरू हुआ था.

दिल्ली में चुनाव आयोग ने वोटर्स लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शेड्यूल में एक बार फिर से बदलाव किया है. बदलाव किया है. अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 अगस्त के बजाय 31 अगस्त 2026 को जारी होगी. वोटर्स 31 अगस्त से 30 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. 29 अक्टूबर 2026 तक इन आपत्तियों की समीक्षा होगी. दिल्ली SIR की फाइनल लिस्ट अब 4 नवंबर को जारी होगी.

SIR चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है. इसमें घर-घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाकर वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है. 18 साल से ज्यादा के नए वोटरों को जोड़ा जाता है. वहीं, ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं. नाम, पते में गलतियों को भी ठीक किया जाता है. इससे वोटर्स कार्ड के फर्जीवाड़े के मामले रोके जा सकते हैं.

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दिल्ली में वोटर्स लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू हुई थी. फॉर्म जमा करने की समयसीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई. राजधानी में कुल करीब 1.45 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से 97.47 लाख यानी करीब 67.18 फीसदी ने SIR फॉर्म जमा किए हैं.

Electors of the NCT of Delhi are hereby informed that the Election Commission of India vide letter dated 19th Aug 2026 has revised the schedule of Special Intensive Revision 2026 in respect of NCT of Delhi as per details given below: Delhi CEO pic.twitter.com/jnn5FHGJ8P — IANS (@ians_india) August 19, 2026

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47 लाख मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हुए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 1,45,10,299 वोटर्स में से 97,47,879 ने SIR फॉर्म जमा किए हैं. यह कुल वोटर्स का 67.18 फीसदी है. बाकी वोटर्स के फॉर्म या तो जमा नहीं हुए हैं या उनका डिजिटलीकरण अभी पूरा नहीं हुआ है. रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,50,398 मतदाताओं में से 1,25,478 फॉर्म का डिजिटलीकरण हो चुका है. यह करीब 83.43 फीसदी है. इसके अलावा शकूरबस्ती में 81.26 फीसदी, राजौरी गार्डन में 79.14 फीसदी, मंगोलपुरी में 78.76 फीसदी और उत्तम नगर में 77.76 फीसदी फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं.

वहीं, तुगलकाबाद में यह आंकड़ा 52.15 फीसदी रहा. ओखला में 54.67 फीसदी, आरके पुरम में 55.54 फीसदी, कस्तूरबा नगर में 55.97 फीसदी और कालकाजी में 57.21 फीसदी फॉर्म का डिजिटलीकरण हुआ है.

वेरिफिकेशन के लिए ये 12 डॉक्यूमेंट ही वैलिड

1.बर्थ सर्टिफिकेट: वोटर्स कार्ड बनवाने के लिए ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है. बर्थ सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि आपका जन्म भारत में हुआ है और आप यहां के नागरिक हैं. नगर निगम, पंचायत या किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से बर्थ सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए.

2. पासपोर्ट: भारत सरकार के जरिए जारी वैलिड पासपोर्ट पहचान के रूप में जरूरी है. वोटर्स कार्ड बनाने के लिए आप इसे आईडी प्रूफ के तौर पर सबमिट कर सकते हैं.

3. हाईस्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट: ये भी आपकी आईडी बन सकती है. इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है. हाईस्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी के जरिए जारी किया गया होना चाहिए.

4. गवर्नमेंट सर्विस की आईडी या पेंशन ऑर्डर: अगर सरकारी कर्मचारी या पेंशनहोल्डर वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट उनके लिए है.

5. पर्मानेंट रेजिडेंट प्रूफ: ये डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट (DM) या ऐसे अधिकारी की ओर से जारी किया जाना चाहिए.

6. फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट: जनजातीय या वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है.

7. कास्ट सर्टिफिकेट: ये डॉक्यूमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या ऐसे अधिकारी के जरिए जारी किया जाना चाहिए.

8. NRC डॉक्यूमेंट: ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के तहत जारी किया गया डॉक्यूमेंट होता है.

9. फैमिली रजिस्टर: इसे आप लोक बॉडी जैसे नगर पालिका या ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं.

10. जमीन या मकान अलॉटमेंट का लेटर: ये किसी सरकारी विभाग से जारी किया गया डॉक्यूमेंट होता है.

11. PSU कार्ड: जो व्यक्ति 1987 से पहले सरकारी विभाग या पब्लिक यूनिट (PSU) में कार्यरत थे, उन्हें ये जारी किया जाता है.

12. आधार कार्ड: अब तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट ही मान्य थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आधार कार्ड को भी वैलिड डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिया गया है. लिस्ट में इसे 12वें नंबर पर रखा गया है.

वोटर्स लिस्ट में आपका नाम है या नहीं… कैसे चेक करेंगे?

इसके लिए अपने राज्य के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएं. दिल्ली के निवासी हैं तो टाइप करें– https://election.delhi.gov.in/ASD_SIR_2026_List.

पेज खुलते ही आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे.पहला– EPIC नंबर से खोजें. दूसरा– विधानसभा और भाग संख्या डाउनलोड करें.

आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. मान लेते हैं आपने विधानभा संख्या सिलेक्ट किया.

यहां आपको विधानसभा सीट का नाम चुनते ही एक लिस्ट दिखेगी. आपको अपने वोटर्स कार्ड पर दर्ज भाग संख्या पर क्लिक करना है.

फिर कैप्चा भरना पड़ेगा. ऐसा करते ही उन लोगों की लिस्ट दिख जाएगी, जिनके नाम काट दिए गए हैं.

अगर आपका नाम भी इसमें शामिल है, तो जाहिर तौर पर आपका नाम कटा चुका है.

ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करना होगा?

दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट पहले 24 अगस्त को जारी होनी थी. अब 31 अगस्त 2026 को जारी होगी. जिन वोटर्स के नाम लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, उन्हें दावा और आपत्ति दाखिल करने का मौका मिलेगा. 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावा और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. जिन लोगों ने SIR का फॉर्म जमा नहीं किया है, वे निर्धारित अवधि में फॉर्म-6 के जरिए अपना दावा दाखिल कर सकेंगे.

वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने का प्रोसेस क्या है?

वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म-6 पूरा भरकर देना होगा.

इस फॉर्म को भरते समय अपना पूरा नाम, सही पता, उम्र और मोबाइल नंबर ध्यान से लिखें.

अगर पहले कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट में था और उसकी जानकारी याद हो तो वह भी दर्ज करें.

फॉर्म में फोटो लगानी है और साइन करना है. जरूरी डॉक्यूमेंट की कॉपी भी लगानी होगी.

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कौन-से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे?

फॉर्म-6 के साथ अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी लगानी होगी. पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, बिजली का बिल या बैंक पासबुक की कॉपी दी जा सकती है. उम्र साबित करने के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट की कॉपी दे सकते हैं.

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