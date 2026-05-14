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Election Commission Sir Third Phase In 16 States Voters Verification All Detail

अब दिल्ली-हरियाणा और पंजाब समेत 16 राज्यों में होगा SIR, वेरिफिकेशन के लिए तैयार रखें ये 12 डॉक्यूमेंट

SIR के तीसरे फेज के तहत 36.73 करोड़ वोटरों के डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी. इसके बाद सिर्फ हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ही SIR की प्रक्रिया बाकी रह जाएगी.

SIR थर्ड फेज के फाइनल आंकड़े 7 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे (ANI)

चुनाव आयोग ने गुरुवार को स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के तीसरे फेज का ऐलान कर दिया है. इस फेज के तहत दिल्ली, हरियाणा, झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा. इसके तहत 36.73 करोड़ वोटरों के डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी. इस फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में ही SIR की प्रक्रिया बाकी रह जाएगी. चुनाव आयोग ने बताया कि तीसरे फेज के SIR के लिए 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी (BLO) तैनात होंगे. दिल्ली में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी.

SIR चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है. इसमें घर-घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाकर वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है. 18 साल से ज्यादा के नए वोटरों को जोड़ा जाता है. वहीं, ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। नाम, पते में गलतियों को भी ठीक किया जाता है. इससे वोटर्स कार्ड के फर्जीवाड़े के मामले रोके जा सकते हैं.

दिल्ली में कब से शुरू होगा SIR, कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे? वोटर्स लिस्ट से कट गया नाम तो क्या है जुड़वाने का प्रोसेस?

देश में पहली बार SIR बिहार में हुआ. इसके बाद चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को पूरे देश में SIR कराने का आदेश दिया था. दूसरे फेज के तहत 28 अक्टूबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR हुआ. अब तक 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं.

तीसरे फेज में किन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में होगा SIR?

तीसरे फेज में ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, दमन-दीव, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड, त्रिपुरा में SIR किया जाएगा.

हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कब होगा SIR?

चुनाव आयोग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी और मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए SIR की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी.

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वेरिफिकेशन के लिए ये 12 डॉक्यूमेंट ही वैलिड

1.बर्थ सर्टिफिकेट: वोटर्स कार्ड बनवाने के लिए ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है. बर्थ सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि आपका जन्म भारत में हुआ है और आप यहां के नागरिक हैं. नगर निगम, पंचायत या किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से बर्थ सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए.

2. पासपोर्ट: भारत सरकार के जरिए जारी वैलिड पासपोर्ट पहचान के रूप में जरूरी है. वोटर्स कार्ड बनाने के लिए आप इसे आईडी प्रूफ के तौर पर सबमिट कर सकते हैं.

3. हाईस्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट: ये भी आपकी आईडी बन सकती है. इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है. हाईस्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी के जरिए जारी किया गया होना चाहिए.

4. गवर्नमेंट सर्विस की आईडी या पेंशन ऑर्डर: अगर सरकारी कर्मचारी या पेंशनहोल्डर वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट उनके लिए है.

5. पर्मानेंट रेजिडेंट प्रूफ: ये डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट (DM) या ऐसे अधिकारी की ओर से जारी किया जाना चाहिए.

6. फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट: जनजातीय या वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है.

7. कास्ट सर्टिफिकेट: ये डॉक्यूमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या ऐसे अधिकारी के जरिए जारी किया जाना चाहिए.

8. NRC डॉक्यूमेंट: ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के तहत जारी किया गया डॉक्यूमेंट होता है.

9. फैमिली रजिस्टर: इसे आप लोक बॉडी जैसे नगर पालिका या ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं.

10. जमीन या मकान अलॉटमेंट का लेटर: ये किसी सरकारी विभाग से जारी किया गया डॉक्यूमेंट होता है.

11. PSU कार्ड: जो व्यक्ति 1987 से पहले सरकारी विभाग या पब्लिक यूनिट (PSU) में कार्यरत थे, उन्हें ये जारी किया जाता है.

12. आधार कार्ड: अब तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट ही मान्य थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आधार कार्ड को भी वैलिड डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिया गया है. लिस्ट में इसे 12वें नंबर पर रखा गया है.

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वोटर्स लिस्ट में आपका नाम है या नहीं… कैसे चेक करेंगे?

इसके लिए अपने राज्य के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएं. जैसे-अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो टाइप करें– https://election.delhi.gov.in/ASD_SIR_2026_List.

पेज खुलते ही आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे.पहला– EPIC नंबर से खोजें. दूसरा– विधानसभा और भाग संख्या डाउनलोड करें.

आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा. मान लेते हैं आपने विधानभा संख्या सिलेक्ट किया.

यहां आपको विधानसभा सीट का नाम चुनते ही एक लिस्ट दिखेगी. आपको अपने वोटर्स कार्ड पर दर्ज भाग संख्या पर क्लिक करना है.

फिर कैप्चा भरना पड़ेगा. ऐसा करते ही उन लोगों की लिस्ट दिख जाएगी, जिनके नाम काट दिए गए हैं.

अगर आपका नाम भी इसमें शामिल है, तो जाहिर तौर पर आपका नाम कटा चुका है.

वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने का प्रोसेस क्या है?

वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म-6 पूरा भरकर देना होगा.

इस फॉर्म को भरते समय अपना पूरा नाम, सही पता, उम्र और मोबाइल नंबर ध्यान से लिखें.

अगर पहले कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट में था और उसकी जानकारी याद हो तो वह भी दर्ज करें.

फॉर्म में फोटो लगानी है और साइन करना है. जरूरी डॉक्यूमेंट की कॉपी भी लगानी होगी.

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कौन-से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे?

फॉर्म-6 के साथ अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी लगानी होगी. पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, बिजली का बिल या बैंक पासबुक की कॉपी दी जा सकती है. उम्र साबित करने के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट की कॉपी दे सकते हैं.

इस फॉर्म को कहां जमा करना होगा?

इस फॉर्म को आप अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दे सकते हैं. आप चाहें तो इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं. आपके पास नजदीकी इलेक्शन ऑफिस में जाकर भी फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन है.

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