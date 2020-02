नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के डीसीपी राजेश देव के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि उनका बयान ‘‘पूरी तरह अवांछित’’ था. आयोग ने उन्हें चुनावी कार्य से रोक दिया है. गौरतलब है कि देव ने मीडिया के साथ जांच का ब्योरा साझा किया था जिसमें शाहीन बाग के शूटर का संबंध आम आदमी पार्टी से बताया गया था.

Election Commission (EC) writes to Delhi Commissioner of Police over “undesirable public statements by Rajesh Deo, DCP Crime Branch”. The letter states, “A warning shall be issued to Rajesh Deo & it shall be ensured that he is not assigned any work related to #DelhiElections” pic.twitter.com/1DpQvSDuJX

— ANI (@ANI) February 5, 2020