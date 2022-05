चुनाव आयोग 2,100 राजनीतिक दलों पर बड़ा ऐक्शन लेने की तैयारी कर रही है. निर्वाचन आयोग की तरफ से बुधवार को इसकी जानकारी दी गई है. निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि उसने 2,100 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ नियमों की अहवेलना को लेकर व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की है. आयोग का कहना है कि इन पार्टियों ने चंदे से जुड़ी रिपोर्ट नहीं सौंपने तथा नाम, मुख्यालय, पदाधिकारियों और पते में बदलाव के बारे में जानकारी नहीं देने समेत कई नियमों की अहवेलना की है.Also Read - राजीव कुमार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में प्रभार संभाला, सुशील चंद्रा का लिया स्थान

