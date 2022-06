राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों (Presidential Election 2022) के बीच उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख भी जारी हो गई है. देश में छह अगस्त को उपराष्ट्रपति पद (Vice President Election) का चुनाव होगा. अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध रूप से नहीं हुआ तो मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी.Also Read - आखिर क्यों भारत में 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं राष्ट्रपति, जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी

Election to the Office of the Vice President to be held on 6th August 2022.

