नई दिल्ली: दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को चुनावी तोहफा दिया है. दिल्ली मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के छात्रों को भी ‘जय भीम मुख्यमंत्री योजना’ में शामिल करने का मंगलवार को निर्णय किया और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता को 40,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: There is a condition for this scheme, the child will have to be from Delhi and he should have passed out from class 10 and class 12 from Delhi. Only then will he be eligible for this scheme. The family income should be less than Rs 8,00,000. https://t.co/JMrTiuMl1H

