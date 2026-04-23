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Electoral Violence Erupts In West Bengal Murshidabad District Crude Bombs Clashes Between Trinamool Congress And Humayun Kabir

West Bengal election 2026: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में चुनावी हिंसा, पहले चले क्रूड बम, फिर तृणमूल और हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े

West Bengal election: पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है. एक बार फिर बंगाल के चुनाव हिंसा के कारण सुर्खियों में हैं. हिंसा के केंद्र में मुर्शिदाबाद जिला है.

(पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव एक बार फिर हिंसा के कारण सुर्खियों में हैं.)

West Bengal election 2026: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव एक बार फिर हिंसा के कारण सुर्खियों में हैं. मुर्शिदाबाद जिले के नाओदा में कच्चे बम फेंके जाने की घटना सामने आई है. वहीं मुर्शिदाबाद में ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यतर्ताओं और आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच तीखी झड़प भी हुई है. मतदान को सुचारू रूप से जारी रखने और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के जवान तैनात हैं. मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा के मामले में चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी मांगी है.

#WATCH पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 | मुर्शिदाबाद में TMC कार्यकर्ताओं और आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) के संस्थापक हुमायूं कबीर के बीच झड़प हो गई। हुमायूं कबीर उस इलाके का दौरा कर रहे हैं, जहां कल एक कच्चा बम फेंके जाने की घटना सामने आई थी। pic.twitter.com/p5nzqVdAVv — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2026

मतदान से पहले दहशत फैली, सामने आए पीड़ित

मुर्शिदाबाद जिले के नाओदा में कच्चे बम फेंके जाने की घटना मतदान से एक दिन पहले हुई. इसमें एक महिला घायल भी हुई है. इस हमले के एक पीड़ित ने दावा किया कि धमाका तब हुआ जब वह नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकला था. पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस घटना में हुमायूं कबीर के समर्थकों का हाथ है.

VIDEO | West Bengal Election 2026: Several people injured as unidentified people hurled crude bomb in Nowda, Murshidabad district. More details are awaited.#AssemblyPollsWithPTI#WestBengalPollsWithPTI (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/W7G5A9OqR6 — Press Trust of India (@PTI_News) April 23, 2026

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये बम शिवनगर प्राइमरी स्कूल के पास फेंके गए थे. अधिकारियों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उम्मीदवार साहिना मुमताज खान इस हमले में बाल-बाल बच गईं. वह इस घटना के दौरान हीं पास में मौजूद थीं.

डोमकल क्षेत्र में कई लोगों को मतदान से रोकने का आरोप

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल क्षेत्र में कई लोगों को मतदान से रोकने का आरोप भी लगा है. आरोपों पर निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. डोमकल के कई मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकाया गया और डराया गया. कुछ लोगों ने दावा किया कि मतदान केंद्र जाने की कोशिश करने पर उनके साथ मारपीट की धमकी दी गई.

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ये आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर लगाए गए हैं. मामला सामने आने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे. बाद में मतदाताओं को सुरक्षा घेरे में मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया और मतदान व्यवस्थित ढंग से फिर शुरू हुआ.

पश्चिम बंगाल के 16 जिलों में हो रहा है मतदान

बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है. जिन 16 जिलों में गुरुवार को पहले चरण का मतदान हो रहा है, उनमें उत्तरी बंगाल के कूचबिहार, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा व दक्षिणी बंगाल के मुर्शिदाबाद, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्दवान और बीरभूम शामिल हैं. पश्चिम बंगाल में शेष 142 विधानसभा सीटों के लिए मतदान का दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा. चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे.