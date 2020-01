मथुराः उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में बीती रात जमुनापार थाना क्षेत्र में अपनी बाइक से कमरे पर लौट रहे बिजली विभाग के 35 वर्षीय अभियंता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने न केवल काम बंद कर हड़ताल कर दी, बल्कि जब उनके व प्रशासनिक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उनका घेराव कर विरोध में जमकर नारेबाजी भी की.

इस मामले में पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या से संबंधित कानून की धाराओं के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के अंतर्गत भी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है. पुलिस ने हत्यारों का पता लगाने के लिए दस टीमें गठित की है और कहा हे कि अपराधियों को जल्दी ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा.

A Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPPCL) junior engineer was shot dead by unidentified assailants in Mathura, yesterday. Shalabh Mathur, SSP says,”The deceased has been identified as Pradeep Kumar, who hails from Agra. Investigation is being done.” (16.01) pic.twitter.com/ew6nTAMcDT

