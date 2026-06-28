Explainer: मोबाइल, CCTV और WhatsApp Chat कोर्ट में कैसे बनते हैं सबूत? जानिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नए कानून की पूरी ABCD

भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के नियम बदल दिए हैं. अब मोबाइल, CCTV, ईमेल और चैट को कोर्ट में स्वीकार कराने के लिए हैश वैल्यू, चेन ऑफ कस्टडी और जरूरी सर्टिफिकेट अहम भूमिका निभाते हैं.

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अब इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के लिए Hash Value दर्ज करना बेहद अहम हो गया है.

Chain of Custody टूटने पर डिजिटल सबूत अदालत में कमजोर पड़ सकता है.

CCTV, WhatsApp Chat और Email की कॉपी के साथ सर्टिफिकेट जरूरी है.

BSA 2023 ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के नियम पहले से ज्यादा सख्त बना दिए हैं.

Digital Evidence India: आज के डिजिटल दौर में अपराधों की जांच केवल गवाहों या दस्तावेजों तक सीमित नहीं रह गई है. मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड और लैपटॉप का डेटा भी कोर्ट में अहम सबूत बन चुके हैं. लेकिन इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को कोर्ट में स्वीकार कराने के लिए कुछ कानूनी और तकनीकी नियमों का पालन करना जरूरी होता है. 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam-BSA), 2023 ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से जुड़े नियमों को और साफ और सख्त बना दिया है.

इलेक्ट्रॉनिक सबूत क्या हैं?

कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड जिसे कंप्यूटर, मोबाइल, सीसीटीवी, सर्वर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बनाया या सुरक्षित रखा गया हो, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कहलाता है. इसमें व्हाट्सएप चैट, ईमेल, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल फोटो, GPS डेटा, सोशल मीडिया पोस्ट और बैंकिंग रिकॉर्ड भी शामिल हैं.

सबसे जरूरी है Chain of Custody

डिजिटल सबूत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता होती है. इसलिए जांच एजेंसियों को ये साबित करना पड़ता है कि सबूत जब्त होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसे Chain of Custody कहा जाता है. इसमें ये रिकॉर्ड रखा जाता है कि सबूत किसने जब्त किया, किसके पास रहा, कब जांच हुई और किस तरह सुरक्षित रखा गया. अगर इस प्रक्रिया में कोई बड़ी खामी मिलती है तो अदालत सबूत की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकती है.

Hash Value क्यों है महत्वपूर्ण?

BSA 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक डेटा की Hash Value दर्ज करना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. Hash Value एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है. अगर डेटा में एक अक्षर का भी बदलाव हो जाए तो Hash Value बदल जाती है. इससे कोर्ट को ये भरोसा मिलता है कि जब्त किया गया डेटा वही है जिसमें बाद में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई.

मोबाइल-लैपटॉप जब्त करते समय क्या सावधानियां?

जांच अधिकारी को डिवाइस को तुरंत सुरक्षित करना होता है ताकि कोई व्यक्ति दूर से डेटा डिलीट न कर सके. कई मामलों में मोबाइल को Faraday Bag में रखा जाता है ताकि नेटवर्क से उसका संपर्क टूट जाए. साथ ही IMEI नंबर, MAC Address और अन्य तकनीकी जानकारी भी रिकॉर्ड की जाती है.

कोर्ट में कब माना जाएगा सबूत?

अगर मूल डिवाइस ही कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसे प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माना जाता है, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज की कॉपी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या प्रिंटआउट पेश किया जाता है तो वो द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है. ऐसे मामलों में BSA की धारा 63 के तहत निर्धारित प्रमाणपत्र देना जरूरी होता है. इस प्रमाणपत्र में ये बताया जाता है कि डेटा किस डिवाइस से लिया गया, वो सही तरीके से काम कर रहा था और रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया.

नए कानून में क्या बदला?

पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65B लागू होती थी. अब उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 63 लागू है. नए कानून में प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित बनाया गया है और इसके लिए अलग प्रारूप (Schedule) भी दिया गया है, जिसमें रिकॉर्ड प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति और विशेषज्ञ दोनों की भूमिका तय की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने Anvar P.V. बनाम P.K. Basheer (2014) और Arjun Panditrao Khotkar (2020) जैसे मामलों में साफ कहा कि द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ जरूरी प्रमाणपत्र देना जरूरी है. वहीं, State of Karnataka v. M.R. Hiremath (2019) में अदालत ने साफ किया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी उचित समय पर ये प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है.

डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक सबूत अपराध की जांच का सबसे मजबूत आधार बनते जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी स्वीकार्यता केवल डेटा मिलने से नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने, उसकी सत्यता साबित करने और कानून के अनुसार पेश करने पर निर्भर करती है. यही वजह है कि BSA 2023 ने डिजिटल सबूतों के लिए तकनीकी और कानूनी मानकों को पहले से अधिक मजबूत बनाया है.

इलेक्ट्रॉनिक सबूत क्या होता है?

मोबाइल डेटा, CCTV फुटेज, WhatsApp चैट, ईमेल, ऑडियो-वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कहलाते हैं.

Hash Value क्या होती है?

Hash Value किसी डिजिटल फाइल का यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होती है, जिससे पता चलता है कि डेटा में कोई बदलाव हुआ है या नहीं.

Chain of Custody क्यों जरूरी है?

ये रिकॉर्ड बताता है कि सबूत कब, किसने और कैसे संभाला, जिससे उसकी विश्वसनीयता अदालत में बनी रहती है.

क्या WhatsApp Chat कोर्ट में सबूत बन सकती है?

हां, लेकिन उसकी सत्यता साबित करनी होगी और आवश्यक कानूनी प्रमाणपत्र के साथ ही उसे अदालत में पेश किया जा सकता है.

BSA 2023 में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?

नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की प्रमाणिकता, Hash Value और प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को पहले से अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाया गया है.