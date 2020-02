नई दिल्‍ली: असम के मोरिगांव के जंगल का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें हाथी का बच्‍चा ELEPTHANT CALF चट्टानों के बीच फंस हुआ है. उसकी हालात देखकर बड़ी मुश्‍किल लगती है कि आखिर उसे कैसे निकाला जाए. लेकिन ये काबिले तारीफ है कि वनविभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने हाथी के बच्‍चे को बड़ी मशक्‍कत और मेहनत करके उसकी जान बचा ली. ELEPTHANT CALF को चट्टानों के बीच से निकालने के लिए फॉरेस्‍ट और आसपास के ग्रामीणों ने बड़ी ही जुगत लगाई और उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया. अगर ग्रामीण और फॉरेस्‍ट कर्मचारी वहां नहीं पहुंचते और ये मेहनत नहीं करते तो उसकी जान चली जाती.

ELEPTHANT CALF को बचाया गया, तभी वहां उसकी मां आ पहुंची और उसने गुस्‍से में ग्रामीणों का पीछा किया. इसमें एक व्‍यक्‍ति घायल हो गया. जब पहाड़ी और जंगली इलाके में जैसे ही हाथी के बच्‍चे को बाहर निकाला गया, तभी गुस्‍से में आई हथिनी के कारण यहां भगदड़ जैसी मच गई.

#WATCH Assam: Forest officials & locals rescued an elephant calf that was stuck between boulders in Morigaon. One person was injured after the mother of the calf reached & chased away the people present there. (Source – Forest Department) (02.02.20) pic.twitter.com/FDRH2WYWdM

— ANI (@ANI) February 3, 2020