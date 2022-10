Elon Musk: टेस्ला के मालिक और सीईओ एलन मस्क अब ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं. रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क मालिक बनने के बाद ही ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल और CFO नेड सेगल को कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया है. इतना ही नहीं दोनों को कंपनी हेडक्वार्टर से भी उन्हें बाहर निकलवा दिया गया है. बता दें कि गुरुवार को एलन मस्क ने अपने ट्विटर एकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे अपने हाथ में एक वॉश बेसिन लेकर हेडक्वार्टर में दिखाई दे रहे थे और लिखा था जस्ट सिंक इट.Also Read - Elon Musk: आखिर ये हाथ में वॉश बेसिन उठाकर कहां भाग रहे एलन मस्क, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस वजह से निकाले गए पराग अग्रवाल-नेस सेगल

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, CFO नेड सेगल को और लीगल अफेयर-पॉलिसी हेड विजया गाड्डे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खातों की संख्या को लेकर उन्हें और ट्विटर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था.

Twitter CEO Parag Agrawal and chief financial officer Ned Segal ‘have left the company’s San Francisco headquarters and will not be returning’, reports US media

