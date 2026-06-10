अब Elvish Yadav ने बना दी 'Khargosh Janta Party', क्या CJP से है सीधी टक्कर? वायरल हो रहा पोस्ट

यूट्यूबर एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर 'खरगोश जनता पार्टी' लॉन्च कर कॉकरोच जनता पार्टी पर तंज कसा है. उनके पोस्ट और पोस्टरों ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी, जहां कुछ लोगों ने इसे मजाक तो कुछ ने छात्र मुद्दों का मजाक बताया.

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Elvish Yadav Launch Khargosh Janta Party: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक अनोखी राजनीतिक ‘जंग’ देखने को मिल रही है. हालांकि, ये असली राजनीति नहीं बल्कि इंटरनेट पर चल रहा व्यंग्य और मीम कल्चर है, लेकिन इसकी चर्चा लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है. इस बार चर्चा के केंद्र में हैं यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव, जिन्होंने ‘खरगोश जनता पार्टी’ (KJP) नाम की एक पार्टी लॉन्च कर दी है.

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) नाम का एक अभियान तेजी से लोकप्रिय हुआ. ये शुरुआत में एक व्यंग्यात्मक पेज के रूप में सामने आया था, लेकिन बाद में इसे कुछ युवाओं ने शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने के मंच के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. इसी बढ़ती लोकप्रियता के बीच एल्विश यादव ने CJP पर तंज कसते हुए अपनी नई ‘पार्टी’ की घोषणा कर दी.

क्या बोले एल्विश?

एल्विश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट शेयर किए, जिनमें उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के कथित घोषणापत्र का मजाक उड़ाया. उन्होंने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी की कैबिनेट मीटिंग फ्रिज के पीछे होती है और वहां पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है. उनके ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गए.

Saare Bhaii Jantar Mantar poch jao Free gajar to everyone ♥️ pic.twitter.com/6kiBRvXpdq — Elvish Yadav (@ElvishYadav) June 10, 2026

इसके बाद एल्विश ने ‘खरगोश जनता पार्टी’ का पोस्टर भी जारी किया. पोस्टर में उन्हें पार्टी के संस्थापक और नेता के रूप में दिखाया गया. साथ ही कुछ मजाकिया नारे भी शामिल किए गए, जिनमें गाजर, रफ्तार और युवाओं की बात की गई थी. उन्होंने अपने समर्थकों को ‘फ्री गाजर’ देने का वादा करते हुए अभियान को और आगे बढ़ाया.

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया दो हिस्सों में बंटी नजर आई. एल्विश के प्रशंसकों ने इसे मनोरंजन और हास्य के रूप में देखा. उनका मानना था कि इंटरनेट पर व्यंग्य और मीम संस्कृति का ये सामान्य हिस्सा है. वहीं दूसरी ओर कई छात्रों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे गंभीर छात्र मुद्दों को हल्के में लेने वाला कदम बताया.

कुछ यूजर्स ने कहा कि जब युवा परीक्षा पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब ऐसे मुद्दों का मजाक उड़ाना उचित नहीं है. कई लोगों ने ये भी कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना और अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है. विवाद बढ़ने के बाद एल्विश यादव ने एक वीडियो जारी कर सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि वो केवल मजाक कर रहे हैं. उन्होंने ये भी दावा किया कि वो किसी आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं.