जम्मू: भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर को बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में क्रैश-लैंडिंग करनी पड़ी. इस हेलीकॉप्टर में उत्तरी सेना कमांडर भी सवार थे जो घटना के वक्त बाल बाल बचे. यह घटना तब हुई जब उन्हें और उनके स्टाफ को श्रीनगर ले जाया जा रहा था.

Jammu and Kashmir: Army’s Advanced Light Helicopter (ALH) had made an emergency landing in Poonch district earlier today. All seven passengers on-board, including Northern Army Commander Lt Gen Ranbir Singh, are safe. pic.twitter.com/rRSSYPcEGN

— ANI (@ANI) October 24, 2019