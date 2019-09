नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राम जेठमलानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने असाधारण प्रतिभा के धनी वकील और एक प्रतिष्ठित शख्स को खो दिया जिसने अदालतों और संसद में काफी योगदान दिया. जेठमलानी का 95 वर्ष की आयु में रविवार को नयी दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर निधन हो गया.

मोदी ने कहा कि जेठमलानी ‘‘हाजिरजवाब, साहसी और किसी भी विषय पर खुद को निडरतापूर्वक अभिव्यक्त करने से न हिचकने वाले व्यक्ति थे.’’ प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘श्री राम जेठमलानी जी के निधन से भारत ने एक असाधारण प्रतिभा के धनी वकील और प्रतिष्ठित व्यक्ति को खो दिया जिसने अदालतों और संसद में काफी योगदान दिया.’’

मशहूर वकील राम जेठमलानी का निधन, अटल सरकार में रहे थे कानून मंत्री

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शोक जाहिर किया है. कोविंद ने कहा कि जेठमलानी खुद को व्यक्त करना जानते थे. गृहमंत्री अमित शाह ने राम जेठमलानी के निधन पर शोक जताया है. गृह मंत्री ने कहा कि जेठमलानी एक अच्छे इंसान थी थे. उनका निधन बड़ी क्षति है. केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने भी दुःख जाहिर किया है.

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh pays last respects to veteran lawyer and former Union Minister #RamJethmalani. He passed away this morning at the age of 95. pic.twitter.com/20mdhfZwPE

— ANI (@ANI) September 8, 2019